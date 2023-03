SiteGround sconta tutto: hai anche il trasferimento del sito gratis

Se sei alla ricerca di un hosting web veloce, sicuro e affidabile, non puoi perdere l'offerta di SiteGround. Fondata nel lontano 2004, questa azienda ha saputo conquistare un posto tra le principali società di hosting del settore, e ora, in occasione del suo diciannovesimo compleanno, ti regala uno sconto incredibile fino all'84% su tutti i piani di hosting.

Questa promozione ti permette di accedere a un servizio di alta qualità a un prezzo imbattibile, ma solo per un periodo limitato. Con i prezzi che partono da soli 1,99 euro al mese per il piano base StartUp, e sconti garantiti anche sui piani superiori GrowBig e GoGeek, avrai l'opportunità di risparmiare notevolmente sul costo dell'abbonamento.

Perché SiteGround conviene

Se vuoi che il tuo sito web sia una vera e propria stella nel vasto universo online, non puoi sbagliare la scelta dell'hosting. SiteGround è la risposta ai tuoi desideri: con la loro gamma completa di piani, avrai a disposizione la soluzione perfetta per qualsiasi tipo di sito web. Che tu abbia bisogno di un hosting per un progetto appena creato o per un e-commerce in espansione, SiteGround ha il piano ideale per te: StartUp, GrowBig o GoGeek.

Con SiteGround potrai goderti tutte le caratteristiche comuni a tutti i piani, tra cui il dominio, il certificato SSL e il trasferimento del sito web gratuiti, il backup giornaliero, WordPress gestito, il trasferimento dati e il database illimitati. E non solo: grazie alla partnership con Google Cloud, SiteGround garantisce sicurezza, velocità e uptime elevati, nonché un impegno per l'ambiente. Insomma, con SiteGround avrai tutto ciò di cui hai bisogno per far decollare il tuo sito web e permettergli di brillare.

Se sei alla ricerca di piani di hosting con caratteristiche avanzate e prestazioni superiori, non puoi perdere questa occasione. I piani di hosting SiteGround più costosi offrono - oltre ai vantaggi base - anche funzionalità extra, tra cui: installazione gratuita di WooCommerce con certificato SSL incluso, sicurezza potenziata con WAF, maggior spazio web e visite mensili, strumenti avanzati di backup, PHP più veloce del 30% e assistenza prioritaria avanzata.

E il prezzo? Ti sorprenderà: grazie alla promozione in corso, risparmi fino all'84% su tutti i piani. E se stai già utilizzando un altro servizio di hosting, potrai beneficiare anche del trasferimento gratuito del tuo sito web. Ma attenzione, perché l'offerta è a tempo limitato. Ti consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.