SiteGround, non solo hosting: quanti strumenti per la sicurezza

Sappiamo tutti quanto sia importante avere un sito web di successo, ma a volte ci concentriamo solo sulla parte estetica e funzionale ignorando la sicurezza. Ti sei mai chiesto se stai utilizzando tutti gli strumenti a tua disposizione per proteggere il tuo sito web da hacker e malintenzionati? La verità è che la sicurezza è un aspetto fondamentale per un sito web di successo. Non solo ti protegge da attacchi dannosi, ma anche dalla perdita di dati preziosi e dal danno alla tua reputazione online.

Ecco perché ti consigliamo SiteGround. Il loro team di esperti in hosting web ha lavorato con migliaia di webmaster in tutto il mondo per proteggere i loro siti web e mantenerli sicuri. SiteGround offre una vasta gamma di strumenti per la sicurezza, come web application firewall, un sofisticato sistema di prevenzione brute-force basato sull’intelligenza artificiale, un sistema di meccanismi software e hardware che deviano gli attacchi DDOS, soluzione PHP gestita e sicura, strumenti di facile utilizzo per bloccare indirizzi IP specifici o interi paesi e accesso intelligente sviluppato per riconoscere comportamenti sospetti.

Grazie alla promozione al momento attiva, puoi avere accesso a uno sconto incredibile fino al 76% sui piani di hosting, che includono anche un dominio gratuito, e-mail, SSL, CDN, backup e trasferimento gratuito del sito. Questa è un'occasione unica per risparmiare e godere di tutti i servizi necessari per far crescere il tuo sito web in modo sicuro e affidabile. Che tu stia cercando di iniziare un nuovo progetto online con il piano StartUp, espanderti con il piano GrowBig o gestire la tua attività e-commerce con il piano GoGeek, SiteGround ha la soluzione giusta per te.

Come SiteGround protegge il tuo sito web

SiteGround è uno tra i pochi hosting che mette la sicurezza al primo posto. Tra gli strumenti che la piattaforma mette a disposizione, c'è il Web Application Firewall a livello server, che monitora costantemente il traffico e blocca gli hacker che cercano di sfruttare falle nella sicurezza. Non manca il sofisticato sistema di Prevenzione Brute-force, basato sull'intelligenza artificiale, in grado di bloccare milioni di tentativi di accesso non autorizzati ogni giorno.

Ma non è finita qui. La protezione DDoS è un'altra funzione chiave di SiteGround che ti permette di proteggere il tuo sito web dagli attacchi di hacker che cercano di bloccare il tuo sito web. Il provider ti offre anche PHP gestito e sicuro, che aiuta i webmaster a mantenere PHP aggiornato all'ultima versione stabile, garantendo la sicurezza e la stabilità del tuo sito web e blocco del traffico su richiesta (IP e su base geografica), oltre all'accesso intelligente all'area cliente e Site Tools, sviluppato per riconoscere comportamenti sospetti e imporre ulteriori verifiche quando viene rilevato un schema irregolare.

Approfitta della speciale promozione SiteGround: tutti i piani di hosting WordPress gestito sono scontati fino al 76%. Inoltre, per un periodo limitato, non solo ottieni la registrazione di un dominio completamente gratis, ma puoi anche trasferire il tuo sito web gratuitamente su SiteGround. Non c'è niente di meglio di avere un hosting di alta qualità con un prezzo conveniente e un trasferimento gratuito del tuo sito web.

SiteGround offre tre piani di hosting per soddisfare le tue esigenze: il piano StartUp, il più economico a soli 2,99 euro al mese, perfetto per i principianti; il piano GrowBig a soli 5,49 euro al mese, ideale per i siti web che richiedono un po' di spazio in più; e infine, il piano GoGeek a soli 8,49 euro al mese, pensato per i professionisti ed e-commerce.

Sicurezza di un sito web: altri consigli e strumenti

Come proprietario di un sito web, probabilmente hai notato che sviluppare e mantenere una sicurezza efficace per il tuo sito web richiede tempo, complessità e costi. Ma la verità è che la sicurezza è assolutamente fondamentale per ogni attività online. Ecco altri strumenti indispensabili che dovresti considerare per migliorare la sicurezza del tuo sito web:

SSL : un certificato SSL è uno strumento indispensabile per ogni sito web. Grazie alla crittografia della connessione tra il browser dei visitatori e il server, i dati trasmessi diventano totalmente sicuri e inaccessibili agli hacker;

: un certificato SSL è uno strumento indispensabile per ogni sito web. Grazie alla crittografia della connessione tra il browser dei visitatori e il server, i dati trasmessi diventano totalmente sicuri e inaccessibili agli hacker; Login : evita le password deboli o che contengono informazioni personali facilmente riconoscibili e non condividere mai le tue password con nessuno, nemmeno con persone di fiducia. Inoltre, considera l'utilizzo di autenticazione a due fattori;

: evita le password deboli o che contengono informazioni personali facilmente riconoscibili e non condividere mai le tue password con nessuno, nemmeno con persone di fiducia. Inoltre, considera l'utilizzo di autenticazione a due fattori; Monitoraggio : scansiona regolarmente il tuo sito web alla ricerca di malware, plugin e temi infetti e blocca - dove possibile - traffico sospetto da indirizzi IP specifici o interi Paesi da cui non desideri visite;

: scansiona regolarmente il tuo sito web alla ricerca di malware, plugin e temi infetti e blocca - dove possibile - traffico sospetto da indirizzi IP specifici o interi Paesi da cui non desideri visite; Backup : nonostante non offrano una protezione diretta contro gli attacchi degli hacker, i backup possono rivelarsi un vero salvagente per far fronte ad eventi imprevisti;

: nonostante non offrano una protezione diretta contro gli attacchi degli hacker, i backup possono rivelarsi un vero salvagente per far fronte ad eventi imprevisti; Cura di WordPress: mantieni sempre il CMS aggiornato alla versione più recente, installa plugin affidabili che forniscano funzionalità di sicurezza avanzate (firewall, scansione malware, ecc) e assicurati di evitare username troppo comuni (come "Admin").

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.