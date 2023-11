SiteGround: hosting veloce e sicuro, oggi scontato fino all'81%

SiteGround è un amatissimo servizio di web hosting che permette di creare siti super veloci, sicuri ed efficienti. Inoltre, se hai bisogno di creare un sito con WordPress, grazie alla procedura guidata WP Starter, potrai crearlo in pochi minuti, effettuare aggiornamenti automatici, ottenere supporto e molto altro. Inoltre, potrai sfruttare tantissime funzionalità che ti aiuteranno a gestire i tuoi siti in modo semplice attraverso l’Area Cliente e il Site Tools del servizio. Tutti i piani di SiteGround comprendono opzioni come: trasferimento dati illimitato, dominio gratuito, SSL eCommerce, caching pronta all’uso, database illimitati e la possibilità di aggiungere collaboratori. Inoltre, SiteGround offre ancora per pochi giorni sconti suoi piano in abbonamento fino all’81% per il primo anno (con pagamento anticipato). Inoltre, il trasferimento del tuo precedente sito web sul nuovo hosting è gratuito.

Le differenze sono poche, ma importanti. Il piano StartUp, offre 1 sito web, 10 GB spazio web e fino a 10,000 visite mensili. Ha un costo di 2,99 euro al mese, con uno sconto dell’81% sul prezzo di partenza. Il piano intermedio GrowBig offre invece siti web illimitati, 20 GB spazio web, fino a 100,000 visite mensili. Inoltre, permette di effettuare copie di backup on-demand PHP più veloce del 30% e staging. Questo è disponibile al prezzo di 5,49 euro al mese, con un risparmio dell’80% sul prezzo standard. Infine, è disponibile il piano GoGeek, a 8,49 euro al mese, scontato del 78% sul prezzo originario. Questo offre siti web illimitati, 40 GB spazio web, fino a 400,000 visite mensili, i vantaggi di GrowBig, più creazione di archivi Git, gestione del sito in white-label, DNS privato gratuito, Il più alto livello di risorse e assistenza prioritaria avanzata.

Una volta attivata la promozione sui piani di SiteGround, questa rimane valida per 12 mesi. Alla sua scadenza, il prezzo tornerà quello originario. Il servizio offre infine una garanzia di rimborso totale se la richiesta viene effettuata entro 30 giorni dall’acquisto. Prova SiteGround e scopri come creare un sito web dalle prestazioni sempre impeccabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.