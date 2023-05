Un servizio di host, un dominio gratuito e diversi utili servizi integrati. È l'ideale per cominciare a costruire il proprio sito web ed è proprio quello che offre Siteground con l'offerta GrowingBig. Un pacchetto davvero ricco, nonché un trampolino di lancio unico non solo per chi ha deciso da poco di iniziare, ma anche per coloro che hanno intenzione migrare. Il piano è attualmente in sconto dell'84%, per un prezzo di soli 3,99€ al mese, ed è un'occasione da non perdere.

Siteground: perché sceglierlo

Siteground è l'host che permette di creare in maniera davvero veloce un sito web. Supporta infatti due principali gestori di contenuti, come Weebly o WordPress, da scegliere in base alle proprie preferenze. Chi ha intenzione di avviare un'attività commerciale online, potrà installare gratuitamente il software più adatto alle esigenze, oltre a beneficiare di certificati SSL e backup giornalieri. La piattaforma garantisce il massimo delle prestazioni, è infatti ottimizzata per il supporto ai CMS basati su PHP e MySQL e permette l'installazione gratuita dei più diffusi.

Il trasferimento del sito web include anche quello per la posta elettronica. La migrazione dei siti WordPress è totalmente gratuita, mentre per i siti professionali, Siteground offre un servizio apposito a partire da 30€ al mese. La piattaforma è basata sulle infrastrutture Google Cloud, assicurando velocità elevate e operatività solida. Non passa in secondo piano l'assistenza, sempre attiva 24 ore al giorno e pronta a rispondere a ogni richiesta.

L'offerta GrowingBig, in promozione a soli 3,99€ IVA al mese, include:

Siti web illimitati

Fino a 20GB di spazio e 100.000 visite mensili

Trasferimento illimitato dei dati

Dominio, certificato SSL, CDN e posta elettronica gratuiti

Trasferimento gratuito della posta

Database illimitato

WordPress gestito

Copie backup su richiesta

PHP ottimizzato e più veloce del 30%

Staging

È possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento. Non lasciarti sfuggire l'occasione offerta da Siteground e acquistate ora l'host!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.