Siteground: fino al 76% di sconto sui piani di hosting per Wordpress

Ci sono almeno 76 validi motivi per migrare dal tuo attuale fornitore di hosting a Siteground, riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori e dalla stessa piattaforma WordPress.org come uno dei punti di riferimento per i servizi di hosting. Settantasei validi motivi come lo sconto applicato da Siteground per i suoi piani di hosting per WordPress. Ma non è tutto, perché oggi hai anche dominio, email, SSL, CDN e backup gratuiti. Un'offerta completa, che non durerà ancora a lungo. Il nostro consiglio è quello di approfittarne subito, prima che termini la disponibilità.

Fino al 76% sui piani di hosting per WordPress di Siteground

Con ciascuno dei piani di hosting in offerta ottieni l'installazione gratuita di WordPress, così come l'eventuale trasferimento di sito ed email presso il nuovo spazio hosting, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza WP gestiti in automatico da remoto. Oltre a tutto questo, benefici di una velocità sorprendente, grazie alla versione estesa di SiteGround Optimizer inclusa nel piano.

Per usufruire della promozione di oggi di Siteground collegati alla pagina dedicata all'offerta e premi sul pulsante "Provalo subito". Pochi istanti dopo si aprirà una nuova finestra, in cui ti verranno mostrati i piani disponibili e i relativi sconti. Se hai aperto il blog da poco tempo, andrà bene anche il piano StartUp, ottimizzato per un traffico fino a 10.000 visite mensili. Una volta selezionato fai clic su "Acquista", quindi inserisci i tuoi dati personali e quelli di pagamento per completare l'acquisto. Dopo pochi minuti riceverai un'email con tutte le informazioni su come proseguire per la migrazione dell'hosting.

