SiteGround festeggia i suoi 19 anni con il 76% di sconto!

SiteGround festeggia la sua lunga esperienza nel settore web hosting con uno sconto del 76%! Un'occasione perfetta per acquistare uno dei suoi tre piani a un prezzo ridotto. Si tratta di un servizio con una lunga esperienza nel campo, che offre migrazione gratuita e una piattaforma stabile e sicura a cui affidare i propri siti.

Offre il massimo delle prestazioni, una sicurezza sempre all'altezza contro tutte le minacce più recenti, una gestione semplice e tante altre funzionalità che adesso andremo a elencare.

SiteGround: l'anniversario è il momento perfetto per avere un host a un prezzo bassissimo

Per via dei festeggiamenti, tutti i tre piani di SiteGround sono scontati del 76%. Si parte dall'offerta StartUp, che con un prezzo di 2,99€ al mese permette di gestire 1 sito web per 10.000 visite al mese, mettendo a disposizione 10GB di spazio web.

L'offerta GrowBig, a 5,49€ al mese permette invece di gestire siti web senza alcun limite, oltre a un massimo di 100.000 visite mensili e fornisce fino a 20GB di spazio su web. I siti web rimangono illimitati con l'offerta più completa, vale a dire GoGeek, ma lo spazio disponibile sale a 40GB, mentre è possibile gestire fino a 400.000 visite mensili.

Tutti i piani SiteGround permettono di beneficiare di dominio, CDN, email e certificati SSL gratuiti. Il trasferimento dei dati è completamente illimitato, così come i database, ed è possibile installare gratuitamente il pannello WooCommerce nel caso vogliate aprire un negozio online.

È anche inclusa l'installazione di WordPress, insieme a una procedura guidata per la creazione dei siti e aggiornamenti automatici del software e dei plugin principali. Tutti i siti possono inoltre sfruttare la cache statica e dinamica basata su NGIX, insieme all'esclusiva tecnologia SuperCacher.

I piani GrowBig e GoGeek aggiungono inoltre copie di backup su richiesta, assicurando un PHP più veloce del 30% e la funzione di staging, con cui è possibile effettuare una copia del proprio sito, per provare in anteprima cambiamenti o nuove funzionalità.

Scegliete ora il vostro piano SiteGround e festeggiate anche voi l'anniversario con gli sconti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.