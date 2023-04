SiteGround: dominio gratuito e sicuro a 2,99€ al mese

Dominio sicuro, velocità e assistenza clienti sempre presente. Delle caratteristiche fondamentali per chi vuole aprire un sito web o cerca un nuovo servizio di hosting. Tutte opzioni offerte da SiteGround, che con un costo di soli 3,99€ al mese, aggiunge anche tutto il necessario per iniziare insieme a numerose funzionalità, a un prezzo davvero competitivo.

SiteGround: l'hosting ideale per aprire il vostro sito web

Con SiteGround, la creazione di un sito web non è mai stata così flessibile: supporta infatti gestori di contenuti, come WordPress o Weebly, così come CMR e CMS basati su linguaggi MySQL e HP. C'è anche la possibilità di installare gratuitamente quelli più diffusi. L'utilizzo dei server Google Cloud garantisce le migliori prestazioni, mentre il supporto a un WAF (Web Application Firewall) personalizzato, aggiornato annualmente con regole nuove e coadiuvato da criptazione SSL gratuita e anti-bot IA, garantisce un adeguato livello di sicurezza.

L'area cliente dedicata alla gestione del sito, offre strumenti pensati per lo scopo. Non manca un DNS gestibile direttamente dalla piattaforma, nonché un servizio email gratuito con supporto ai protocolli IMAP, SMT e POP3, insieme alla possibilità di creare account illimitati, con inoltri e risposte automatiche.

Con il piano GrowBig, adesso in sconto dell'82%, è possibile ottenere:

PHP ottimizzato per pagine più veloci del 30%

Numero illimitato di siti web e database

Staging

20GB di spazio disponibile

Caching pronta all’uso

La possibilità di gestire fino a 100.000 visite mensili

WordPress gestito

Trasferimento dati illimitato

CDN, email migrator ed eCommerce gratuiti

Backup giornalieri e istantanei su richiesta

L'offerta, a soli 3,99€ al mese, è attualmente quella con il miglior rapporto qualità/prezzo .L'assistenza clienti garantisce la sua presenza 24 ore al giorno per tutta la settimana. Nel caso non si è soddisfatti del servizio, è possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

Approfittate ora dell'offerta e aprite il vostro sito web con SiteGround.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.