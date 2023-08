Sistema mesh con Wi-Fi 6 di Amazon, modello eero Pro 6 in promo speciale

Il router mesh con Wi-Fi 6 chiamato eero Pro 6 è la risposta alle esigenze di molte realtà. Con la potenza del Wi-Fi 6 e un hub per intelligente Zigbee integrato, questo sistema offre una copertura affidabile fino a 190 mq. Acquistalo ora su Amazon a soli 164,99€ invece di 219,99€.

Il sistema eero Pro 6 utilizza la tecnologia Wi-Fi 6 per offrire una connessione incredibilmente rapida e affidabile. Con velocità più elevate e una maggiore capacità, potrai godere di streaming fluidi, giochi online senza ritardi e connessioni stabili per tutti i dispositivi connessi.

Inoltre l'hub Zigbee integrato è un vantaggio notevole. Potrai infatti connetterti e controllare facilmente una vasta gamma di dispositivi smart, come luci, termostati, sensori e molto altro ancora. Questo rende il tuo sistema eero Pro 6 un centro nevralgico per la tua casa intelligente, semplificando la gestione e il controllo dei dispositivi.

La copertura fino a 190 mq è ideale per case di varie dimensioni. I punti di accesso lavorano insieme per creare una rete mesh solida e coerente, eliminando le zone morte e offrendo una connessione uniforme in ogni angolo della tua casa.

E ricorda che grazie al Wi-Fi 6, garantirà una copertura affidabile e offre tutto ciò di cui hai bisogno per una connessione potente e una casa intelligente ben gestita. Approfitta ora dello sconto incredibile del 25% su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

