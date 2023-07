Sistema di Allarme TP-Link A SOLI 59,99 euro su Amazon

Vuoi sentirti sempre al sicuro e scoraggiare i malintenzionati? Abbiamo quello che ti serve anche ad un ottimo prezzo. Oggi puoi acquistare su Amazon il sistema di allarme completo, firmato TP-Link, e pagarlo solamente 59,99 euro grazie ad uno sconto esclusivo che trovi solo QUI.

Dal costo di 85,77 euro, grazie allo sconto Amazon del 30%, il sistema di allarme ti costerà oltre 25 euro in meno. Ad un prezzo davvero mini arriveranno direttamente a casa tua i seguenti prodotti:

lampadina WiFi Multicolore E27 Tapo L530E

smart hub Tapo H100

sensore di movimento Tapo T100

sensore di contatto Tapo T110

pulsante smart Tapo S200B.

Con un solo ordine ti arriva a casa un intero sistema di allarme

Grazie al controllo da remoto gestisci le tue luci ovunque tu sia, tramite l'app gratuita tapo (per ios e android) per smartphone e tablet. Compatibile con le scorciatoie per il controllo vocale di Amazon Alexa, Google Home e Siri.

Dispositivo Multicolore con cui puoi progettare facilmente gli scenari che preferisci per la tua routine o attività quotidiana personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori, con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere. Copertura dell'intera casa grazie alla robusta rete wireless, i dispositivi secondari possono essere collegati in qualsiasi momento

E ancora disponi di azioni intelligenti. Controlla e imposta più luci, dispositivi elettronici e altri dispositivi intelligenti Tapo con il pulsante. E poi la sua installazione è davvero semplice, può essere montato su porte, finestre o telai di armadi; perfetto per casa, garage, cantina e capannone.

Infine, ma non per importanza, disponi del rilevamento ad ampio raggio. Questo dispositivo, infatti, cattura il movimento fino a 7 m di distanza e attraverso una visuale di 120°.

Non aspettare. Approfitta dello sconto e acquistalo ora su Amazon.

