Sinner - Zverev, orario e dove vedere in TV e streaming la finale di Wimbledon 2026

La finale di Wimbledon 2026 andrà in scena tra poche ore: domenica 12 luglio, non prima delle 17, infatti, ci sarà l'atteso match Sinner - Zverev, con il tennista italiano che proverà a bissare il successo dello scorso anno. Si tratta di una sfida di grande rilievo che vede Sinner favorito. Il numero uno del mondo ha vinto 10 dei 14 confronti con Zverev ed è uscito vincitore dagli ultimi 6 incontri.

In occasione della finale, il Pass Sport di NOW è in sconto da 14,99 euro al mese:

Dove vedere la finale di Wimbledon Sinner-Zverev

Sinner-Zverev potrà contare su una copertura completa. Il match, infatti, sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport e da Tv8. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, è possibile scegliere NOW, puntando sul Pass Sport, oppure raggiungere il sito ufficiale di Tv8, raggiungibile all'indirizzo tv8.it.

Da segnalare anche un'ottima promo dedicata a NOW. Attivando il Pass Sport, infatti, è possibile accedere a tutta la programmazione sportiva di Sky. Questo Pass viene proposto in sconto per un periodo di tempo limitato.

Proprio in occasione della finale di Wimbledon, infatti, il Pass Sport di NOW è ora disponibile a un prezzo ridotto a 14,99 euro al mese per 12 mesi, con un risparmio di 5 euro al mese (per un totale di 60 euro in meno). In alternativa, il servizio ha un costo di 29,99 euro al mese.

L'offerta in questione è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale di NOW, e sarà disponibile soltanto fino al 12 luglio 2026. Si tratta di un'occasione da cogliere al volo per poter seguire tutto lo sport di Sky con condizioni molto vantaggiose.

Oltre a tanti tornei di tennis, infatti NOW con il Pass Sport propone anche la Champions League, la Formula 1, la Moto GP e molto altro ancora. Per attivare la promo basta seguire il link qui di sotto e richiedere l'attivazione del Pass.

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