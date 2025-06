Sinner-Bublik: a che ora si gioca e dove vederla

Nella giornata di oggi, a Parigi, si chiude il programma dei quarti di finale del Roland Garros, con le ultime due sfide valevoli per il torneo singolare maschile e quello femminile. Il terzo match in calendario sul Philippe-Chatrier è quello tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, mentre in serata sarà la volta dell'incontro tra Novak Djokovic e Alexander Zverev.

Il quarto di finale del Roland Garros Sinner-Bublik sarà trasmesso in diretta sui canali Eurosport, inclusi a loro volta nel pass Sport di NOW. Per l'occasione, il pacchetto della piattaforma streaming è disponibile in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mese anziché 24,99 euro: con questo piano gli appassionati di tennis sono liberi di guardare tutti i match della stagione, dai tornei ATP e WTA ai quattro Slam, oltre che le Finals di Torino e la Coppa Davis.

Orario e dove vedere la partita Sinner-Bublik

La sessione diurna del Philippe-Chatrier avrà inizio alle ore 11.00 con il derby statunitense Keys-Gauff. A seguire sarà il turno della sfida tra la tennista russa Andreeva e la giocatrice di casa Loïs Boisson, protagonista fin qui di un torneo eccezionale nelle vesti di numero 361 del mondo. Al termine dei due incontri del singolare femminile, ecco che sarà la volta del match Sinner-Bublik: è ragionevole pensare che la partita inizierà tra le 15 e le 16 di oggi pomeriggio.

Per quanto riguarda invece la diretta, quest'ultima sarà garantita da Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili sulla piattaforma NOW tramite i canali 210 e 211 di Sky. Grazie all'app ufficiale NOW non ci sarà bisogno di trovare i canali appena citati, basterà infatti selezionare il riquadro dedicato al match del Roland Garros disponibile in evidenza nella home page dell'applicazione.

A chiudere il programma di giornata sarà l'atteso match Djokovic-Zverev, inserito nella sessione serale del Philippe-Chatrier. Quest'ultimo incontro tra l'ex numero uno del mondo e il finalista dell'Australian Open non inizierà prima delle 20.15.

