Sinner-Brooksby: a che ora inizia e dove vederla (Wimbledon)

Nel pomeriggio di venerdì, a Londra, Jannik Sinner giocherà contro l'americano Jenson Brooksby per il terzo turno di Wimbledon. L'incontro si disputerà sul campo 1 non prima delle 15:10 e sarà trasmesso in diretta in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

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La presentazione del match

Sinner è reduce dal complicato esordio contro Kecmanovic, su cui ha avuto la meglio solo al quinto set, e dalla vittoria per tre set a zero contro il portoghese Nuno Borges. Uno dei fattori dei primi due match dell'azzurro è stato il servizio: 31 ace al primo incontro, 22 ace contro il malcapitato Borges al secondo turno.

Servizio che dovrà continuare a funzionare anche contro Brooksby, a maggior ragione se si considera che il tennista statunitense è noto per le sue variazioni. Per Jannik sarà dunque importante non concedere campo al classe 2000 americano, impedendogli così di mettere in pratica la sua strategia che su una superficie come l'erba si dimostra particolarmente insidiosa.

Fin qui l'avversario di giornata di Sinner non ha perso ancora un set: 3-0 all'australiano Vukic e 3-0 al peruviano Buse, due risultati che hanno trasmesso grande fiducia allo statunitense, nonostante in cuor suo sappia che la sfida di oggi sarà ben più complicata rispetto ai primi due turni. Appuntamento dunque a oggi pomeriggio, subito dopo la conclusione del match tra Kasatkina e Osaka valido per il singolare femminile.

https://youtu.be/kwEPvUbQZ6g?si=xY4Z8n7LY33QKV6H

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