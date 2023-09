Signal Plus Messenger e Flygram: le app fake da rimuovere subito

Sugli app store è possibile trovare diverse app fake, che portano lo stesso nome di applicazioni più famose (e sicure). Tuttavia, queste nascono spesso insidie e pericoli alla sicurezza per gli utenti meno attenti. È il caso di app come Signal Plus Messenger e Flygram, rimosse dal Google Play, poiché considerate pericolose, ma ancora in circolazione. Se sul proprio smartphone sono presenti queste due app, è bene eliminarle subito prima di correre grossi rischi (sperando che non sia già troppo tardi).

Signal Plus Messenger e Flygram: i pericoli delle applicazioni fake

Nonostante il nome, Signal Plus Messenger e Flygram non sono legate in alcun modo a Signal e Telegram, app famose per la sicurezza e per la cura della privacy degli utenti. La prima è stata scaricata più di 100 volte prima che Google la ritirasse. L'azienda di Mountain View ha invece ritirato la seconda, creata dallo stesso sviluppatore, nel 2021.

Tuttavia, le due app continuano ad essere presenti su app store alternativi, come ad esempio il Samsung Galaxy Store. Entrambe le app contenevano un trojan chiamato BadBazaar, che serve a spiare i dispositivi dei malcapitati.

Signal Plus Messenger e Flygram sono in grado di inviare agli hacker diverse informazioni circa l’utente, come il numero di telefono, la posizione, le e-mail, i dati dell’account Google e dei rispettivi Signal e Telegram (se sono stati utilizzati gli stessi dati per associare gli account).

Per evitare danni ulteriori, la prima cosa da fare è dissociare ed eliminare gli account creati con queste due app (prima di rimuoverle). In seguito, potrebbe anche essere consigliabile acquistare un nuovo dispositivo. Infine, bisogna ricordare che non si devono mai scaricare app non ufficiali, anche se il nome sembra essere simile. Purtroppo, il rischio di un furto di dati personali, bancari o d’identità è sempre dietro l’angolo.