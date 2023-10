Signal: nessuna prova sulla veridicità della vulnerabilità zero-day

Signal è una delle app di messaggistica istantanea più sicure al mondo, che ha fatto la sua fortuna proprio grazie ai suoi alti livelli di privacy e sicurezza per gli utenti. Nelle scorse ore, però, alcune indiscrezioni riportavano che una vulnerabilità di sicurezza zero-day relativa a “Genera anteprime link” avesse colpito l'app. Si tratta di una funzione che permette di scegliere se inviare o no le anteprime dei collegamenti nei propri messaggi. Signal ha subito voluto rassicurare i propri utenti, affermando che non ci sia alcuna prova reale riguardo alla presenza di questa vulnerabilità. Secondo questo riferito da alcune fonti ai colleghi di BleepingComputer, il bug ha consentito agli hacker l’acquisizione completa dei dispositivi.

Vulnerabilità zero-day Signal: le smentite da parte dell’azienda

Signal Foundation tiene molto alla sicurezza. Infatti, dopo le prime segnalazioni del probabile bug, si è subito attivata per saperne di più. A distanza di poche ore, l’azienda statunitense ha pubblicato sul proprio account X (ex Twitter) un post in cui ha dichiarato che: “a seguito un’indagine approfondita, non sono state trovate prove che suggeriscano che questa vulnerabilità sia reale, né sono state condivise informazioni aggiuntive tramite i canali di segnalazione ufficiali dell’azienda”. Non è tutto. Nella stessa giornata, Signal ha pubblicato un secondo post, in cui dichiarava di aver effettuato un’ulteriore verifica con il governo degli Stati Uniti, dal momento che il report indicava USG come fonte. Anche il governo ha confermato che le segnalazioni sulla presenza della vulnerabilità sono infondate.

L’azienda statunitense non ha ancora archiviato il problema. Inoltre Signal ha invitato gli utenti a inviare le proprie segnalazioni (qualora ce ne fossero) tramite i canali ufficiali. Nei prossimi giorni potrebbero infatti essere pubblicati aggiornamenti in merito. Nel caso si volesse disattivare l’opzione “Genera anteprima link” per sicurezza, basta recarsi sulla scheda Chat in Impostazioni e disabilitare l’interruttore dedicato.