Sicurezza totale per PC e smartphone: risparmia fino al 54% sui prodotti Avast

Avast per tutti i gusti. La suite di sicurezza del noto marchio di Cybersecurity ha attivato sconti fino al 54% su tutti i prodotti con la possibilità di risparmiare parecchio sul piano annuale e trovare così qualcosa per le tue esigenze.

Al di là della versione gratuita dell'antivirus, che garantisce già un ottimo livello di protezione di base con tanto di supporto dell'intelligenza artificiale, puoi avere Avast Premium Security a soli 49,99 euro per il primo anno. Questo pacchetto include infatti un sistema per verificare la sicurezza delle reti WiFi, un monitoraggio con cui evitare siti web falsi e non sicuri, l'invio di notifiche sulle email sospette e il blocco degli attacchi con accesso remoto al PC.

Se vuoi ancora di più allora approfitta dello sconto attivo su Avast Ultimate. In questo caso, oltre a tutto quello che abbiamo già detto, avrai anche la VPN SecureLine per la massima sicurezza e privacy online, Cleanup Premium con cui mantenere pulito e ottimizzato il tuo PC e AntiTrack, la tecnologia che protegge la tua identità online.

La licenza prevede la protezione per 10 dispositivi tra Windows, macOS, Android e iOS, dandoti modo di proteggere dunque PC, smartphone e tablet senza limiti. La garanzia di rimborso è valida entro 30 giorni dall'acquisto.

