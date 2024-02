Sicurezza totale con Norton 360: antivirus e VPN a meno di 3 € al mese

Nel mondo di oggi, dove siamo sempre connessi e usiamo diversi dispositivi per lavorare, studiare e divertirci, è essenziale avere le spalle coperte dalla sicurezza totale.

Non possiamo permetterci di rischiare che i nostri dati vengano rubati, danneggiati o bloccati da virus, malware o ransomware. Per questo, abbiamo bisogno di un servizio che ci offra una protezione completa e affidabile.

Questo servizio esiste ed è Norton 360, il prodotto di Norton che combina diversi servizi in un unico bundle. Con Norton 360, hai a disposizione:

Un antivirus potente , che riconosce e neutralizza le minacce in tempo reale, impedendo che possano infettare i tuoi dispositivi o i tuoi file.

, che riconosce e neutralizza le minacce in tempo reale, impedendo che possano infettare i tuoi dispositivi o i tuoi file. Una VPN illimitata , che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, nascondendo il tuo indirizzo IP e cambiando la tua posizione geografica, per accedere a siti web e app senza limitazioni.

, che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, nascondendo il tuo indirizzo IP e cambiando la tua posizione geografica, per accedere a siti web e app senza limitazioni. Altri servizi utili, come il backup in cloud fino a 75 GB, il password manager, il monitoraggio del dark web e la protezione per i minori.

Sicurezza totale con Norton 360: prezzo che non puoi perdere

Attualmente, Norton propone un’offerta speciale, che ti permette di avere Norton 360 a un prezzo scontato per il primo anno. Puoi scegliere tra tre piani, a seconda delle tue esigenze:

Il piano Deluxe , che ti offre la protezione di Norton 360 per 5 dispositivi, a soli 34,99 euro all’anno, con uno sconto del 66% .

, che ti offre la protezione di Norton 360 per 5 dispositivi, a soli all’anno, con uno . Il piano Premium, che ti offre la protezione di Norton 360 per 10 dispositivi, a soli 44,99 euro all’anno, con uno sconto del 60%.

Non ci sono vincoli di rinnovo e hai la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Con Norton 360, hai la sicurezza totale che cercavi a un prezzo che non trovi da nessuna parte. Non lasciarti sfuggire questa occasione e affidati a Norton, il leader della sicurezza informatica. Visita ora il sito e scegli il piano che fa per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.