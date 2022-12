Sicurezza e privacy online: come proteggere entrambe con un solo strumento

Sicurezza e privacy online sono due aspetti che vanno di pari passo.

Nel primo caso, il focus è concentrato in maniera più pratica sul preservare file e dati legati a home banking e altri servizi. Nel secondo invece, si tratta di una minaccia troppo spesso sottovalutata, legata maggiormente alla riservatezza della propria vita privata.

Se da una parte i nemici sono i criminali informatici, dall'altra possono essere soggetti più "insospettabili" come agenzie pubblicitarie, colossi tecnologici, ISP e persino enti governativi.

Sebbene fino a poco tempo fa fossero necessari più strumenti per proteggere entrambi gli aspetti, oggi la situazione è senza dubbio cambiata: suite come Norton 360 Standard, per esempio, permettono di tenere sotto controllo entrambi i settori.

Sicurezza e privacy online? Non è necessario acquistare antivirus, VPN e tanti altri strumenti singolarmente

Perché Norton 360 Standard si rivela essenziale per gestire sicurezza e privacy nel contesto della rete?

Questo strumento è costituito da un classico antivirus al quale sono stati aggiunte utility che rendono lo stesso ancora più efficace. In tal senso, la Virtual Private Network integrata, è in grado di proteggere la connessione rispetto a sguardi indiscreti, rivelandosi ideale in ottica privacy.

Non da meno è il password manager proposto da Norton, capace di generare, gestire e conservare le parole d'accesso rendendole inaccessibili ad hacker e figure simili. Norton 360 Standard però, non si ferma qui.

Nel contesto di computer Windows o macOS, per esempio, propone uno smart Firewall, ideale per impedire accessi non autorizzati al dispositivo in uso. La protezione della webcam, abbinata allo strumento per monitorare il Dark Web, sono ulteriori strumenti utili.

Insomma, dopo tanti anni di esperienza nel settore Norton propone quella che può definirsi come la soluzione ideale in ottica sicurezza e privacy online.

E i costi? Grazie all'attuale sconto del 60% è possibile ottenere tutta la protezione di Norton 360 Standard per soli 29,99 euro all'anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.