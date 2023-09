Sicurezza, privacy e protezione: ecco perché usare VPN Unlocator

Unlocator è un servizio VPN che offre ai propri utenti una vasta gamma di strumenti finalizzati a garantire la sicurezza, la privacy e la protezione dei dati.

Tale obiettivo viene raggiunto attraverso l'implementazione di uno schema innovativo, noto come Unlocator Hybrid, che combina le funzionalità di VPN e Smart DNS. Quest'ultimo agisce come proxy per le richieste in ingresso, diversamente del tradizionale DNS.

Attualmente, è possibile sottoscrivere il piano biennale di Unlocator al costo di 4,99 euro mensili, usufruendo di uno sconto del 58% rispetto al prezzo di listino. Tale offerta consente di risparmiare più di 165 euro nel corso dei 24 mesi di durata del piano.

VPN Unlocator: piano biennale a prezzo TOP

Con l'utilizzo di Unlocator, non solo preservi la tua propria privacy attraverso una navigazione in completa anonimità, ma hai anche la possibilità di aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming, grazie all'utilizzo di una rete VPN veloce, sicura e affidabile.

L'interfaccia dell'app è di facile utilizzo, con l'installazione risulta semplicissima, in quanto disponibile per diverse piattaforme, tra cui Mac, PC Windows, iPhone, iPad e dispositivi Android. L'attivazione della privacy e della sicurezza avviene con un semplice tocco.

L'infrastruttura sottostante al servizio Unlocator conferisce a quest'ultimo una velocità tra le più elevate tra quelle attualmente disponibili sul mercato delle VPN.

Tale caratteristica, in quanto determinante per l'esperienza dell'utente, si traduce in un'ottima fruibilità del servizio sia per la visione di contenuti in streaming, quali serie TV, sia per la partecipazione a eventi sportivi in diretta.

Pertanto, il nostro consiglio è di cogliere al volo l'ultima promozione relativa al piano di durata di 24 mesi, che ti consente di risparmiare oltre 165 euro rispetto al prezzo di listino.

