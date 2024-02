Sicurezza online garantita con Kaspersky Antivirus

Un aspetto da non trascurare mai del mondo digitale moderno è la sicurezza online. Per garantirla, ci sono soluzioni complete come Kaspersky Antivirus, che ti garantisce la massima protezione quando navighi online per lavoro o svago.

Con Kaspersky Antivirus, assicuri anche la sicurezza di tutta la tua famiglia, sia quando giocano che quando effettuano acquisti tramite la carta di credito o prepagata.

Si tratta, in effetti, di un potente antivirus, che non protegge soltanto il comune PC, ma anche tutti gli altri dispositivi.

Kaspersky Antivirus blocca ogni minaccia digitale

Grazie a Kaspersky Antivirus, dormirai sonni tranquilli con la consapevolezza che tutte le minacce più potenti, come malware, virus, ransomware, vengono efficacemente bloccate.

Oltre a questa funzionalità, il pacchetto offre password sicure e complesse tramite il servizio di Password Manager. Invece, la tua privacy e i tuoi dati di navigazione sono sempre al sicuro grazie alla VPN.

Quanto costa il pacchetto? In realtà, ne sono disponibili tre, con sconti che arrivano fino al 60%. Ecco quali sono:

Kaspersky Premium a soli 34,99 euro all’anno (sconto del 60%);

(sconto del 60%); Kaspersky Plus a soli 29,99 euro all’anno (sconto del 59%);

(sconto del 59%); Kaspersky Standard a soli 19,99 euro all’anno (sconto del 53%).

Per accedere agli sconti, dovrai acquistare il prodotto online nella pagina dedicata. Inoltre, se utilizzi il codice promo PLUS10, potrai ottenere uno sconto extra del 10%.

Se prima non avevi dato molto conto all’importanza di affidare i tuoi dispositivi a un sistema di sicurezza top, adesso hai capito il motivo.

Quando scegli un pacchetto Kaspersky, non stai soltanto proteggendo il tuo PC o qualsiasi altro device, ma anche le tue credenziali di accesso, i tuoi dati personali e di navigazione e la tua privacy.

Quindi, non devi far altro che cliccare sul bottone qui sotto e abbonarti oggi stesso, perché la promozioni con gli sconti sta per scadere.

