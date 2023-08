Sicurezza online di fine estate: NordPass offre uno sconto del 50%

L'estate è ormai finita e mentre ci prepariamo per il rientro in ufficio, non dobbiamo dimenticare quanto sia cruciale mantenere la nostra sicurezza online. E cosa c'è di meglio di un'offerta per farlo? NordPass, il rinomato gestore di password, offre uno sconto del 50% sul suo piano Premium biennale, rendendo la sicurezza digitale più accessibile che mai.

NordPass: la soluzione alla sicurezza digitale

La navigazione online è diventata una parte essenziale della nostra vita quotidiana. Abbiamo account per le email, social media, banche online e molto altro ancora. Ma quanti di noi prendono seriamente in considerazione la protezione di questi account? Spesso, la debolezza delle password o l'abitudine di riutilizzare le stesse credenziali rappresentano gravi vulnerabilità per la nostra sicurezza digitale.

NordPass è qui per risolvere questi problemi. Con un generatore di password complesse, autenticazione a più fattori e la possibilità di archiviare in modo illimitato le tue password, NordPass semplifica notevolmente la protezione dei tuoi dati più importanti. Le tue informazioni saranno al sicuro e protette da occhi indiscreti.

La piattaforma ha lanciato un'offerta che non puoi perdere: uno sconto del 50% sul piano Premium biennale, che dimezza il prezzo originale di 71,76 euro a 35,76 euro all'anno per i primi due anni. Questo si traduce in soli 1,49 euro al mese per garantire la massima sicurezza online. Una promozione a tempo limitato che rende la sicurezza digitale accessibile a tutti.

Funzionalità Premium di NordPass

Con l'adesione a NordPass Premium, otterrai accesso a una serie di funzionalità esclusive che renderanno la tua esperienza online ancora più sicura e conveniente. Puoi condividere le tue password in modo sicuro con chiunque, passare da un dispositivo all'altro senza dover effettuare nuovi accessi e utilizzare strumenti come "Salute Password" e "Data Breach Scanner" per garantire la robustezza delle tue credenziali online.

Approfitta dell'offerta di NordPass e ottieni il massimo della sicurezza digitale a prezzo dimezzato. L'offerta è a tempo limitato, perciò approfittane prima che scada e dunque non sia più disponibile.

