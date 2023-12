Sicurezza online: come proteggere i tuoi dati personali con Incogni

Viviamo in un'epoca in cui i dati personali sono diventati una merce di grande valore, e in questo contesto, Incogni può essere considerato come la migliore difesa con un servizio all'avanguardia per la privacy e la sicurezza online.

L'innovativo servizio di Incogni automatizza la procedura di rimozione dalle banche dati dei data broker dei propri dati personali, fornendo così una soluzione molto efficace contro l'utilizzo non autorizzato di dati e informazioni personali.

Questa iniziativa aiuta a riacquistare il controllo sulle proprie informazioni personali, comunemente raccolte e poi vendute dai data broker.

I piani offerti da Incogni

Incogni offre due piani tariffari: piano annuale dal costo mensile di 6,49 USD e piano mensile che costa 12,99 USD. Entrambi i piani godono di una garanzia di rimborso di 30 giorni e assicurano pagamenti sicuri e criptati.

I data broker sono in grado di creare profili ombra contenenti dettagli personali, che potrebbero essere sfruttati per truffe, furti di identità e invasioni della privacy.

Incogni contrasta efficacemente questi rischi, facendo modo che tutti i dati personali vengano rimossi da queste banche dati.

Il servizio mette anche a disposizione offre uno strumento di rimozione efficace ed economico, semplificando la gestione della privacy online. Questo processo automatico non solo risparmia tempo, ma è accessibile a tantissimi utenti.

Con l'automazione delle richieste di rimozione dei dati, Incogni offre un notevole risparmio di tempo, semplificando il processo di opt-out spesso complicato dai broker di dati.

Inoltre, il servizio garantisce la copertura completa, inclusi quelli di reclutamento, di mitigazione del rischio, siti di ricerca del personale, broker di dati di marketing e informazioni finanziarie.

Per approfondire ulteriormente l'offerta completa di Incogni, è possibile visitare il loro sito ufficiale cliccando sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.