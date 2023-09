Sicurezza online al top con LastPass: provalo a costo zero per 30 giorni

Nomi utente, password, PIN: quante cose, nel mondo del web, ruotano attorno a credenziali di ogni genere? Quando diventano troppe da ricordare, diventa più semplice cadere nella trappola delle password deboli o del riutilizzo delle stesse su diverse piattaforme. Ma come evitare questo rischio? La risposta è LastPass, un password manager in grado di rafforzare la tua sicurezza online.

Puoi sperimentare tutte le funzionalità del piano Premium di LastPass, il cui costo è di 2,90 euro al mese, per trenta giorni grazie alla prova gratuita. Alcune delle funzioni includono: 1 GB di spazio di archiviazione crittografato per i tuoi file, monitoraggio del Dark Web per avvisi di sicurezza e supporto tecnico prioritario.

Tutti i vantaggi di LastPass

Ma perché scegliere LastPass? Ecco alcuni dei vantaggi principali:

Facilità d'uso: LastPass è noto per essere una piattaforma semplice da capire e utilizzare. Salvi le password per avere accesso immediato a tutti i tuoi account nel momento del login. Così non devi ricordarti troppe credenziali;

Sicurezza: con LastPass Authenticator , puoi dire addio alle password tradizionali . Accedere ai tuoi account sarà semplicissimo grazie all'autenticazione a due fattori;

, puoi dire addio alle . Accedere ai tuoi sarà semplicissimo grazie all'autenticazione a due fattori; Generatore di password: uno strumento unico che ti consente di creare password complesse e uniche in pochi clic. Perfetto per non riutilizzare sempre la stessa password e non rischiare di compromettere tutti gli account;

Non solo password : con LastPass puoi archiviare informazioni sensibili come dati di pagamento, tessere sanitarie o note personali;

: con LastPass puoi archiviare informazioni sensibili come dati di pagamento, tessere sanitarie o note personali; Condivisione sicura: puoi condividere l'accesso al tuo vault LastPass senza rivelare le tue password, garantendo la massima sicurezza.

LastPass offre una soluzione completa per garantire la protezione dei tuoi account e delle tue informazioni personali. Approfitta della prova gratuita di 30 giorni e scopri come LastPass può semplificare la tua vita digitale, rendendola più sicura e conveniente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.