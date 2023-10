Sicurezza garantita con la videocamera ad energia solare: PREZZO SUPER con L'OFFERTA

La Outdoor Camera Pro, conosciuta anche come Stick Up Cam Pro, è una videocamera di sicurezza per esterni che offre prestazioni di livello superiore. Con la sua risoluzione video 1080p HDR e la comunicazione bidirezionale potenziata grazie all'Audio+, questa telecamera garantisce chiarezza visiva e udibile senza pari.

Una delle caratteristiche distintive è la rilevazione di movimento avanzata, con la mappa vista dall'alto che fornisce una visione dettagliata di quando e dove inizia un evento di movimento grazie alla rilevazione di movimento 3D e alle zone di vista dall'alto. Anche di notte, la visione notturna a colori assicura immagini vivaci e dettagliate, garantendo sicurezza a qualsiasi ora del giorno o della notte.

La connessione Wi-Fi dual-band offre una connettività affidabile e veloce. L'Outdoor Camera Pro si distingue anche per la sua sostenibilità, grazie alla ricarica solare quotidiana. Sfruttando la luce solare diretta, questa videocamera offre una tranquillità infinita, senza preoccuparsi delle batterie.

Inoltre, con la possibilità di collegare altri dispositivi Ring, puoi monitorare il vialetto, il giardino e molto altro, ottenendo un sistema di videosorveglianza economico e altamente efficiente. Le funzionalità di base, tra cui notifiche in tempo reale, Live View e comunicazione bidirezionale, sono disponibili gratuitamente su tutti i dispositivi Ring compatibili.

Amazon applica uno sconto sul pre-ordine della nuovissima videocamera di sicurezza per esterno ad energia solare: 16% e prezzo finale 199,99€.