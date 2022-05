Sicurezza e smart home: quando la serratura diventa intelligente

Sono sempre di più gli italiani a mostrare un certo interesse nei confronti dei sistemi intelligenti per l’accesso in casa. Molti di loro, ormai, hanno infatti deciso di appoggiarsi alla domotica per rinnovare il loro stile di vita e le proprie abitazioni, creando un comfort maggiore sfruttando le migliori tecnologie.

Italiani sempre più smart: stop alle chiavi di casa

Le case degli italiani diventano di fatto ogni giorno più smart, adottando soluzioni per l’entrata in casa all'avanguardia e differenti, così da soddisfare le necessità di ogni utente. Parliamo quindi di serrature tecnologiche, ma anche di dispositivi che rendono il citofono intelligente, così da creare un ecosistema di accesso completo per ogni tipologia di abitazione. Praticamente un'insieme di soluzioni di accesso senza chiavi dalla strada all'appartamento.

Una parte sempre maggiore di queste azioni di chiusura non avviene attraverso l'interazione diretta con l'uomo, ma è completamente automatizzata grazie a funzioni come lo sblocco automatico quando ci si avvicina alla porta, o tramite assistenti digitali come Siri di Apple, Google o Amazon Alexa.

In quest'ottica molto interessante è la proposta di Nuki, una delle aziende leader nel settore delle serrature di sicurezza intelligenti. La sua Nuki Smart Lock 3.0 Pro, che potete trovare su Amazon al prezzo di 269€, ha un pomello di acciaio inossidabile, il wi-fi integrato e un bridge che aiuta gli utenti ad avere meno dispositivi collegati al router e avere una piena gestione della serratura anche da remoto.

L'alternativa economica

Disponibile in bianco e in nero per inserirsi perfettamente in ogni ambiente, garantisce anche la piena compatibilità del cilindro, così da consentire agli utenti di utilizzare la Smart Lock senza problemi. In alternativa c'è la Nuki Smart Lock 3.0, l’opzione più conveniente per chi vuole rinnovare la propria porta. In questa versione, venduta su Amazon a 149€, il pomello è realizzato in plastica di alta qualità ed è disponibile in bianco.

Compatibile con tutti gli accessori dell'azienda, permette di essere gestita da remoto grazie a Nuki Bridge, aperta con il codice numerico con Nuki Keypad e con il telecomando Nuki Fob.

Un nuovo accessorio per avere il pieno controllo sulla gestione della propria porta è Nuki Door Sensor. Grazie a questo device, l'app Nuki avvisa quando la porta viene bloccata mentre è aperta o se la porta rimane aperta per più di un tempo definito. L'azienda sostiene di aver venduto 200.000 serrature intelligenti in tutta Europa, e che l'Italia è uno dei mercati più performanti, con una crescita del 300% dal 2019 al 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.