Sicurezza e risparmio con Internxt: fino a 10 TB di spazio cloud

Sicurezza e risparmio: due concetti che camminano a braccetto quando si parla di cloud storage. Internxt, in questo, non ha rivali, e offre non solo ampio spazio di archiviazione e prezzi competitivi, ma anche protezione grazie a strumenti avanzati per la privacy e la crittografia dei dati.

Quindi, se stai cercando una soluzione capace di soddisfare le tue esigenze di spazio ampio, Internxt ti strizza l’occhiolino con nuove promozioni. Queste includono piani annuali, mensili e persino l’opzione cloud a vita, che ti consente di non dover più pagare l’abbonamento periodico. Andiamo a scoprire di più.

Internxt: sicurezza e risparmio per spazi cloud ampi

Internxt mette a disposizione diverse capacità di archiviazione: 200 GB, 2 TB, 5 TB e fino a 10 TB. I prezzi partono da soli 4,99 euro al mese o 45,99 euro all’anno. Se vuoi pagare una sola volta e per sempre, il piano cloud a vita inizia con 2 TB a 499 euro. È anche disponibile il piano gratuito da 10 GB.

I diversi abbonamenti di Internxt sono progettati per adattarsi a ogni necessità:

200 GB a 4,99 euro al mese o 45,99 euro all’anno;

2 TB a 9,99 euro al mese o 109,99 euro all’anno ;

; 5 TB a 19,99 euro al mese o 199,99 euro all’anno;

10 TB a 29,99 euro al mese o 299,99 euro all’anno.

Se guardi al futuro, i piani cloud a vita offrono ancora più spazio:

2 TB a 499 euro;

5 TB a 999 euro ;

; 10 TB a 1.499 euro; tutti con un unico pagamento senza ulteriori spese.

Ogni piano di Internxt consente di sfruttare l’archiviazione e la condivisione di file criptati, garantendo l’accesso sicuro da qualsiasi dispositivo.

Per iniziare subito e sperimentare tutti i vantaggi offerti dal provider, non devi fare altro che cliccare sul bottone qui sotto ed entrare nel sito ufficiale. Ricorda che con Internxt, la sicurezza e risparmio vanno di pari passo. Abbonati e lo scoprirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.