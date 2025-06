Sicurezza e privacy online senza compromessi: 36% di sconto su Kaspersky Plus

Kaspersky Plus Antivirus è il software di cybersecurity che integra strumenti di sicurezza di ultima generazione per offrire un'esperienza online più sicura e privata. Tra le funzionalità incluse si annoverano un potente firewall e un avanzato sistema anti-phishing, oltre a un password manager affidabile e a una VPN illimitata. Un altro fiore all'occhiello sono gli strumenti per le prestazioni e il monitoraggio dell'integrità del disco rigido, al fine di garantire le performance migliori sui dispositivi in cui è installato il software antivirus.

In questi giorni il prodotto Kaspersky Plus è in offerta a 34,99 euro per un anno anziché 54,99 euro, per effetto del 36% di sconto. Il software in questione è compatibile con i PC Windows, i Mac, i device Android e iPhone. Terminato il primo anno promozionale, il piano si rinnoverà a 54,99 euro ogni 12 mesi, con la possibilità di annullare il rinnovo in qualsiasi momento.

I principali punti di forza di Kaspersky Plus Antivirus

Funzionalità di sicurezza, privacy e prestazioni: questo quanto è incluso all'interno del nuovo piano di sicurezza di Kaspersky.

Tra le funzioni di sicurezza si annoverano una protezione antivirus per prevenire e neutralizzare malware e virus, una protezione dagli hacker per impedire l'accesso non autorizzato da parte di utenti malintenzionati, e la rimozione delle minacce esistenti con tanto di ripristino del PC se l'infezione è già stata verificata.

Per quanto riguarda invece la privacy, vi è la navigazione privata e senza interruzioni grazie alla presenza di una VPN illimitata, oltre alla protezione delle informazioni personali e di pagamento e il blocco del tracciamento dei dati.

A tutto questo si aggiungono infine gli strumenti relativi all'ottimizzazione delle prestazioni, tra cui un utile strumento di pulizia e monitoraggio dell'integrità del disco rigido al fine di prevenire eventuali perdite di dati importanti.

