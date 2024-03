Sicurezza e privacy con Internxt: il miglior cloud sul mercato

Internxt Cloud offre un servizio di storage online professionale, garantendo uno spazio sicuro per caricare contenuti accessibili da qualsiasi dispositivo. È la scelta ideale per chi cerca una soluzione di sicurezza e privacy. Con una varietà di piani disponibili, tutti caratterizzati dallo stesso livello di protezione, Internxt è sicuramente la soluzione migliore per trasparenza e facilità d’uso.

Internxt, il miglior cloud per sicurezza e privacy

Ogni piano di Internxt è progettato per adattarsi alle tue esigenze, differenziandosi solo per la capacità di storage e le opzioni di pagamento, che possono essere mensili, annuali o a vita.

Indipendentemente dalla scelta, l’esperienza utente rimane la stessa, con funzionalità uniformi attraverso tutti i piani. Ciò democratizza l’accesso alle risorse digitali, permettendo a tutti gli utenti di godere degli stessi vantaggi.

Internxt non è solo un semplice spazio di archiviazione, ma un ecosistema progettato per proteggere i tuoi documenti, salvare foto, liberare spazio sui dispositivi e fornire un accesso multi-device ai tuoi contenuti multimediali. La piattaforma assicura una gestione intuitiva delle risorse e un’esperienza utente molto fluida.

Tra le sue caratteristiche principali, spiccano la crittografia AES 256 Bit, che garantisce la sicurezza dei tuoi file attraverso la frammentazione e crittografia end-to-end, e la politica di conoscenza zero, che assicura che solo tu possa avere il controllo completo dei tuoi dati. Inoltre, il codice sorgente di Internxt Cloud è open-source, mentre il servizio è verificato indipendentemente da Securitum, cosa che conferma la sua affidabilità.

Scegliere Internxt significa optare per un servizio di storage online che offre qualità, sicurezza e privacy a prezzi competitivi, con funzionalità elevate, indipendentemente dal piano scelto. Se vuoi conoscere tutti i piani di abbonamento, clicca sul bottone qui sotto ed entra nella pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.