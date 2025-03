Sicurezza e controllo con NordLayer: la VPN su misura per le imprese

L'offerta di NordLayer

NordLayer è disponibile con diversi piani di abbonamento. I piani avanzati offrono funzionalità aggiuntive, come la segmentazione della rete e la possibilità di interconnettere sedi e dispositivi.

Piani e prezzi

Lite – 8$/utente/mese: Protezione di base per l’accesso a Internet.

– 8$/utente/mese: Protezione di base per l’accesso a Internet. Core – 11$/utente/mese: Controllo avanzato degli accessi alla rete.

– 11$/utente/mese: Controllo avanzato degli accessi alla rete. Premium – 14$/utente/mese: Segmentazione della rete e interconnessione tra sedi.

– 14$/utente/mese: Segmentazione della rete e interconnessione tra sedi. Enterprise – Da 7$/utente/mese (minimo 50 utenti): Soluzione personalizzata per grandi aziende.

Tutti i piani richiedono un minimo di cinque utenti e includono una garanzia di rimborso di 14 giorni. Per le opzioni Core e Premium, è possibile aggiungere un IP dedicato con un costo extra.

Caratteristiche principali NordLayer è conforme agli standard di sicurezza più rigorosi, tra cui SOC 2, ISO 27001, PCI-DSS, HIPAA e GDPR, risultando adatto anche per settori regolamentati. Grazie al protocollo NordLynx, basato su WireGuard, offre connessioni rapide e stabili fino a 1 Gbps, riducendo la latenza rispetto alle VPN tradizionali. Uno dei suoi punti di forza è la gestione centralizzata degli accessi: tramite un pannello di controllo intuitivo, gli amministratori IT possono gestire utenti e dispositivi, monitorare le connessioni e applicare modelli di sicurezza Zero Trust, limitando l’accesso solo agli utenti autorizzati.

NordLayer si distingue per la facilità di configurazione, la compatibilità con le infrastrutture aziendali e le prestazioni elevate. La conformità alle normative e il supporto a un modello di sicurezza avanzato lo rendono un’ottima scelta per aziende con esigenze di protezione elevate.

NordLayer è una soluzione affidabile per le aziende che cercano una VPN sicura, scalabile e conforme agli standard di sicurezza. È ideale per chi ha team distribuiti e necessita di un sistema di gestione centralizzato e integrabile con i principali servizi cloud. Per conoscere l'offerta completa di NordLayer clicca qui.