Sicurezza di Windows può sostituire un antivirus?

La suite di Sicurezza di Windows è l'antivirus integrato che troviamo gratuitamente nel sistema operativo di casa Redmond. Molta gente preferisce affidarsi solamente a questa soluzione per tenere al sicuro il proprio dispositivo: ma è davvero sufficiente?

In un articolo pubblicato da PCWorld troviamo il parere di alcuni esperti che sostengono come, sì, quello che è noto anche come Windows Defender o Microsoft Defender può considerarsi un buon sistema di protezione di base, ma affidarsi ad un antivirus Premium rimane comunque la soluzione migliore.

Sicurezza di Windows: è sufficiente o meglio comprare un antivirus Premium?

Il ragionamento condiviso da parte degli esperti è che Windows Security è decisamente cresciuto nel corso degli anni. Se all'inizio si trattava di un palliativo insufficiente per proteggere il PC dagli attacchi, con il tempo è migliorato notevolmente, fino a raggiungere i punteggi più alti presso l'Istituto Indipendente AV-Test. Sicurezza di Windows ottiene infatti un regolare 6 su 6 in termini di prestazioni, usabilità e prestazioni. Eppure, viene consigliato comunque l'acquisto di un antivirus. Perché?

Partiamo dal fatto che avere un secondo parere, o se vogliamo un secondo paio di occhi a vigilare sul sistema non è certamente una cattiva idea. Inoltre, per quanto efficiente possa essere, Sicurezza di Windows può lasciarsi scappare qualcosa, specialmente per quanto concerne i browser web, che tra estensioni e app integrate possono nascondere qualche insidia.

Infine, c'è poi un altro fattore, ancora più interessante: i moderni antivirus a pagamento, come Norton 360 Standard e Avast Premium Security dispongono di servizi aggiuntivi come VPN integrata, pulitori di file, gestori di password o servizi di archiviazione cloud. Considerato che rispetto a 20 anni fa la sicurezza si è decentralizzata in tanti fattori diversi, disporre di pacchetti completi è la soluzione migliore per garantire la sicurezza totale dei propri dispositivi e dati personali.

Dunque, Sicurezza di Windows svolge egregiamente il proprio lavoro, ma oggigiorno il solo antivirus è solo uno dei tanti strumenti di sicurezza di cui disporre. Soluzioni come Norton 360 Standard e Avast Premium Security permettono di accedere a un ampio arsenale di sicurezza, ideale per essere sempre protetti dai pericoli del web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.