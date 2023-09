Sicurezza completa dei tuoi account a metà prezzo: ecco la promo NordPass

NordPass, il rinomato gestore di password, è tornato con un'offerta imperdibile: uno sconto del 50% sul suo piano Premium biennale. Ciascuno di noi, ormai, possiede un certo numero di account online: e-mail, social media, banche online e tanto altro. Tuttavia, la sicurezza spesso passa in secondo piano, con password deboli o l'abitudine di riutilizzare le stesse credenziali che mettono a rischio i nostri dati.

Per questo hai bisogno di uno strumento come NordPass. Con il suo generatore di password complesse, autenticazione a più fattori e la possibilità di archiviare in modo illimitato le tue password, NordPass semplifica notevolmente la protezione dei tuoi dati più importanti. Le tue informazioni saranno al sicuro e protette da occhi indiscreti.

Non solo password manager: le funzionalità di NordPass

NordPass ha lanciato un'offerta imperdibile: uno sconto del 50% sul piano Premium biennale. Questo significa che puoi ottenere tutti i vantaggi della massima sicurezza online a soli 35,76 euro all'anno per i primi due anni, ovvero appena 1,49 euro al mese. Una promozione a tempo limitato che mette la sicurezza digitale alla portata di tutti.

Scegliendo il piano NordPass Premium, avrai accesso a funzionalità esclusive che renderanno la tua esperienza online ancora più sicura e conveniente. Puoi condividere le tue password in modo sicuro, passare da un dispositivo all'altro senza dover effettuare nuovi accessi e utilizzare strumenti come "Salute Password" e "Data Breach Scanner" per garantire la robustezza delle tue credenziali online.

Questa promozione lanciata da NordPass è a tempo limitato, quindi se ti interessa mantenere al sicuro i tuoi dati, le tue credenziali e i tuoi account online non perdere questa opportunità di migliorare la tua sicurezza digitale a un prezzo dimezzato. Approfitta direttamente online del 50% di sconto sul piano Premium.

