Sicurezza al massimo in casa con la camera Xiaomi IN OFFERTA

La Xiaomi C300 Home Security Camera è un dispositivo di sicurezza avanzato che offre una serie di caratteristiche all'avanguardia per garantire la tua tranquillità. Dotata di una risoluzione 2K (2304 x 1296) e un obiettivo con ampia apertura F1.4, questa telecamera cattura dettagli straordinari con chiarezza e precisione.

L'obiettivo completamente aggiornato assicura immagini più nitide e dettagliate. Grazie alla sua capacità di rotazione orizzontale di 360 gradi e verticale di 108 gradi, questa telecamera copre ampie aree, garantendo una sorveglianza completa.

Inoltre, l'obiettivo 6P garantisce una corretta assunzione di luce per catturare immagini chiare anche in condizioni di illuminazione sfavorevoli. La tecnologia di rilevamento umano di Xiaomi ottimizza l'algoritmo per filtrare efficacemente gli allarmi non validi, rendendo gli allarmi più accurati e fornendo un livello superiore di sicurezza.

La visione notturna a infrarossi avanzata offre una visione notturna a colori migliorata Per garantire la massima privacy, la telecamera offre una crittografia completa sia per l'archiviazione cloud utilizzando sia per la trasmissione dei dati. Grazie all'integrazione di tecnologia di deep learning nell'applicazione dell'IA, l'algoritmo ottimizzato della telecamera filtra in modo efficace gli allarmi non validi, garantendo un sistema di allarme altamente preciso.

Amazon applica uno sconto del 16% sulla camera wireless per interni di Xiaomi per un prezzo finale di soli 41,10€.