Sicurezza ai massimi livelli con la videocamera per interni in MAXI SCONTO

Una videocamera di sicurezza per interni è un dispositivo progettato per monitorare e registrare attività all'interno di una residenza, un ufficio o qualsiasi altro spazio chiuso. Oggi Amazon applica un ottimo sconto del 43% sulla videocamera di sicurezza per interni Blink Mini per un prezzo finale di soli 20,00€.

Massimo controllo nelle tue stanze con la videocamera di sicurezza per interni a questo prezzo!

Con la videocamera di sicurezza intelligente per interni Blink Mini, puoi tenere d'occhio la tua casa giorno e notte in modo semplice ed efficiente. Questa videocamera plug-in offre video in HD a 1080p per una visione chiara e dettagliata del tuo spazio interno. La funzione di rilevazione di movimento ti avvisa istantaneamente sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento. Inoltre, puoi personalizzare le zone di rilevazione, in modo da concentrarti su ciò che ti interessa di più, riducendo gli avvisi indesiderati. Grazie all'audio bidirezionale, puoi non solo vedere, ma anche ascoltare e parlare con le persone e gli animali domestici nella tua casa attraverso lo smartphone.

L'installazione è un gioco da ragazzi: basta collegare la videocamera all'alimentazione, connetterla al Wi-Fi e seguire le istruzioni dell'app gratuita Blink Home Monitor. Inoltre, è compatibile con Alexa, il che significa che puoi controllarla con la tua voce e sfruttare la funzione Live View con facilità. Questa confezione include la videocamera Blink Mini, un kit di montaggio con supporto, cavo USB e alimentatore di corrente. E se desideri archiviare i video, hai la possibilità di farlo localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB o nel Cloud.

Amazon applica uno sconto del 43% sulla videocamera di sicurezza per interni "Blink Mini" per un prezzo d'acquisto finale pari a 20€. Approfittane!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.