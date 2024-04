Si avvicina l'estate: con Friggitrice ad Aria Electrolux TORNI IN FORMA a soli 69€!

La primavera è ormai qui e senti già il profumo di estate e di prova costume? Veniamo in tuo soccorso con la Friggitrice ad Aria Electrolux, un prodotto fantastico a soli 69,99€ grazie al coupon sconto di 20€!

Con la sua tecnologia innovativa di cottura ad aria, ti consente di preparare piatti deliziosi e croccanti con una frazione del grasso di una friggitrice tradizionale. Scopriamo insieme tutte le fantastiche caratteristiche di questa friggitrice che ti permetteranno di cucinare in modo sano e gustoso!

Cucina in maniera sana e gustosa a un prezzo conveniente

La Friggitrice ad Aria Electrolux utilizza la tecnologia di cottura ad aria calda per friggere, arrostire, cuocere e grigliare i tuoi piatti preferiti senza l'aggiunta di olio o grassi aggiunti. Questo significa che puoi goderti patatine croccanti, pollo fritto e altri piatti deliziosi con una frazione del grasso e delle calorie di quelli tradizionalmente preparati in una friggitrice convenzionale.

8 programmi di cucina preimpostati

Con 8 programmi di cucina preimpostati, la Friggitrice ad Aria Electrolux rende facile preparare una vasta gamma di piatti con un solo tocco di un pulsante. Inoltre, puoi anche regolare manualmente la temperatura e il tempo di cottura per adattarli alle tue preferenze personali. Con una capienza di 3,5 litri, hai abbastanza spazio per preparare porzioni generose di cibo per tutta la famiglia. Non dovrai più preoccuparti di preparare più lotti di cibo o di avere troppo poco spazio nella tua friggitrice.

Il design elegante e moderno della Friggitrice ad Aria Electrolux si adatta perfettamente a qualsiasi cucina. Con il cestello estraibile antiaderente, la pulizia è un gioco da ragazzi. Basta rimuovere il cestello e lavarlo sotto l'acqua corrente o metterlo in lavastoviglie per una pulizia veloce e senza stress.

Non perdere l'opportunità di portare la tua cucina al livello successivo con la Friggitrice ad Aria Electrolux a soli 69,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.