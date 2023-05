Shotwell 0.32.0: implementato il supporto per JPEG-XL, AVIF e WebP

I coder del progetto Shotwell, image viewer open source che permette di catalogare la propria collezione di fotografie e immagini, hanno avviato la distribuzione del nuovo aggiornamento del programma. Shotwell 0.32.0 implementa una serie di novità interessati che vanno concretamente a migliorare la UX (User Experience) del software. Ad esempio una delle innovazioni di maggiore rilievo è l'arrivo del supporto ad una vasta pletora di formati ovvero: JPEG-XL, AVIF, CR3 e WebP, inoltre è garantita la gestione di diverse nuove varianti di HEIF/HVEC. Tali update espandono quindi enormemente le potenzialità di Shotwell che adesso permette una più agile archiviazione delle fotografie nei formati preferiti dall'utente.

Shotwell 0.32.0 implementa la funzione per taggare manualmente le persone all'interno delle immagini inoltre la feature di automatic detection & recognition del volto può ora essere abilitata durante il compile time. La GUI (Graphical User Interface) ha ricevuto alcuni lavori di aggiornamento in modo tale da supportare al meglio i display ad alta densità di pixel (HiDPI) che oggi sono sempre più comuni, soprattutto tra gli utenti target di Shotwell. Oltretutto è stata aggiunta la gestione per gli account multipli dei diversi publishing service. Sempre in questa build è presente la gestione semplificata degli hierarchical tag.

In Shotwell 0.32.0 i programmatori hanno aggiunto un primo supporto per i geographical data ed inoltre è ora garantita la funzione di isolation per le librerie ed i setting del programma. I developer si sono anche dedicati alla pulizia del codice sorgente in modo tale da irrobustire la stabilità generale dell'applicativo e la sua sicurezza, andando a risolvere alcuni falle e criticità scoperte durante lo sviluppo. Oltretutto sono stati sistemati anche svariate traduzioni che ora risultano più complete.

Shotwell 0.32.0 sarà presto reperibile nei repository delle principali distribuzioni Linux, alternativamente è possibile installarlo tramite un comodo pacchetto Flatpak disponibile all'interno del pratico store Flathub.