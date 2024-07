Shopping online gratuito: apri il conto Crédit Agricole per avere buoni Amazon

Se ti dicessimo che esiste una banca che non solo ti permette di aprire un conto senza canone per i primi 9 mesi, ma ti regala anche buoni Amazon? Crédit Agricole è fautrice di questa promo, che consente di guadagnare fino a 250 euro in buoni semplicemente aprendo il conto online. Crédit Agricole è uno degli istituti bancari più stabili in Europa, ti offre un conto corrente online flessibile e carico di vantaggi per gli amanti dello shopping online gratuito.

Fino al compimento dei 35 anni (e per i primi 9 mesi senza canone per tutti), il conto ti consente di gestire le tue finanze senza preoccupazioni. Non solo, ma grazie alla carta Visa Evoluta collegata, potrai fare acquisti in tutta comodità, utilizzandola subito grazie ai wallet digitali. Se per qualche motivo dovessi mettere tutto in pausa, puoi sempre bloccarla direttamente dall'app.

Shopping online gratuito: tutti i dettagli dell'offerta Crédit Agricole

La promozione di Crédit Agricole è strutturata su due fasi. Nella prima fase, è necessario aprire il conto entro il 5 settembre 2024 utilizzando il codice promozionale VISA e spendere minimo 1.000 euro con la carta di debito associata nei 60 giorni successivi. Questa mossa ti regalerà già 100 euro in buoni Amazon.

Nella seconda fase, dovrai rimboccarti le maniche e far entrare in gioco la tua anima da influencer. Invita fino a 6 amici ad aprire il conto e, per ogni amico che completa l'attivazione entro il 5 settembre, riceverai un buono da 25 euro. Puoi accumulare così fino a 150 euro, che sommati ai primi 100, fanno 250 euro. Un vero tesoretto per chi ama lo shopping online gratuito. Per aprire il conto corrente online di Crédit Agricole basta entrare nel sito ufficiale della banca cliccando sul box qui sotto. Non c'è niente di più semplice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.