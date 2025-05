Shopify lancia AI Store Builder: negozi online in pochi minuti, senza codici

La piattaforma canadese Shopify continua a impattare in maniera significativa nel mondo dell’eCommerce con l’introduzione dell’innovativo AI Store Builder. Questo strumento avanzato, permette ai commercianti di creare negozi online completi semplicemente fornendo alcune parole chiave descrittive. Vanessa Lee, vicepresidente di Shopify ha affermato che i commercianti possono tradurre una visione per il loro negozio online in qualcosa di reale molto più velocemente e senza necessità di codifica. Questo approccio elimina la necessità di competenze tecniche avanzate, rendendo il processo di creazione accessibile a tutti.

La tecnologia alla base di questa nuova funzione

La tecnologia, basata sull’intelligenza artificiale, non si limita alla generazione automatica di layout, testi e immagini. Si inserisce in una strategia più ampia di innovazione tecnologica, come sottolineato dal CEO Tobias Lütke. Lütke ha dichiarato che l’AI è ormai un requisito fondamentale per Shopify, aggiungendo che bisogna essere assolutamente all’avanguardia per fornire ai commercianti strumenti che li rendano più competitivi di quanto immaginassero. Questo impegno riflette l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale nel panorama globale del commercio elettronico.

Una POS app rinnovata

Oltre all’AI Store Builder, Shopify ha presentato una serie di altre innovazioni, tra cui una POS app completamente ridisegnata. Questa applicazione offre un’interfaccia utente più intuitiva e funzionalità di ricerca potenziate, migliorando l’esperienza d’uso sia per i commercianti che per i clienti. Tra le novità più interessanti, l’opzione “ship and carry out” consente ai clienti di portare via immediatamente i prodotti disponibili in negozio, mentre gli altri vengono spediti direttamente a domicilio. Questo sistema combina convenienza e flessibilità, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla personalizzazione e alla rapidità.

Integrazione dell'agentic AI

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dall’integrazione della cosiddetta agentic AI, che unifica le diverse fasi dell’acquisto online in un unico processo fluido. Scott Hendrickson di Firmly ha evidenziato come questa tecnologia risponda alla crescente domanda di esperienze d’acquisto immediate e senza frizioni, affermando che le persone vogliono che il commercio avvenga immediatamente. Questa innovazione non solo semplifica il processo di acquisto, ma migliora anche la soddisfazione del cliente, un aspetto cruciale per il successo nel settore dell’eCommerce.