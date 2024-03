Shogun: quanto escono gi ultimi episodi della serie

Shogun è la serie TV del momento ed è anche uno dei più grandi successi di Disney+. I primi episodi sono stati rilasciati sulla piattaforma lo scorso 27 di febbraio e il programma prevede il rilascio di un episodio a settimana, fino al termine della stagione.

Gli ultimi episodi di Shogun arriveranno ad aprile. Nella giornata di oggi, infatti, è stato rilasciato il Capitolo sei: Le signore del mondo dei salici. Le altre date da segnare sul calendario sono quelle del 2, del 9, del 16 e del 23 aprile. All'appello, infatti, mancano ancora quattro episodi.

Per vedere Shogun è sufficiente collegarsi a Disney+. Chi non ha un abbonamento, può attivarne uno a partire da 5,99 euro al mese.

Come guardare tutti gli episodi di Shogun su Disney+

Come detto in apertura, i primi 6 episodi di Shogun sono disponibili su Disney+ mentre ad aprile è previsto il rilascio di altri 4 episodi che andranno a completare la stagione (che potrebbe essere l'unica stagione della serie, nonostante l'incredibile successo ottenuto). Per chi non ha ancora iniziato la serie, quindi, c'è tutto il tempo per recuperare i primi episodi in vista del gran finale in programma il prossimo 23 aprile.

Per vedere tutti gli episodi di Shogun su Disney+ è sufficiente attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming di Disney. Le opzioni sono le seguenti:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

con pubblicità al costo di Standard al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all'anno

al costo di oppure Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all'anno

Da notare che solo il piano Premium garantisce l'accesso ai contenuti in 4K. Tutti e tre gli abbonamenti garantiscono un accesso completo al catalogo della piattaforma. Per scegliere il piano da attivare basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.