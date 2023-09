Sfrutta questo SCONTO su Call of Duty: Modern Warfare II per PS5

La saga di Call of Duty è una delle più famose e longeve della storia dei videogiochi. Sono numerosissimi i capitoli pubblicati e la fan base che si è venuta a creare è una delle più ampie di tutta l'industria videoludica. Ci avviciniamo al mese di novembre, mese durante il quale verrà pubblicato il nuovo titolo della serie e, per questo motivo, è tempo di sconti sui precedenti titoli e, in particolar modo, vi vogliamo segnalare lo sconto del 18% per un prezzo finale di 45,21€ su Call of Duty: Modern Warfare II per PlayStation 5. Uno dei migliori CoD degli ultimi anni!

Call of Duty: Modern Warfare II, lo sconto sulla versione PS5

Call of Duty: Modern Warfare II è un sparatutto in prima persona del 2022 sviluppato da Infinity Ward e pubblicato da Activision. È il sequel di Call of Duty: Modern Warfare (2019) e funge da diciannovesimo capitolo della serie complessiva. Come in tutti i titoli di questa serie le modalità offerte sono diverse e diverse sono le possibilità di divertimento. Sarà possibile, ovviamente, seguire la campagna principale con una storyline ben delineata e raccontata con delle scene che bagnano i piedi nel mare della cinematografia.

Sarà, inoltre, possibile giocare alle tante modalità multiplayer presenti, il vero cuore di tutta l'esperienza. Con un gameplay ormai ben collaudato da anni, accessibile e intuitivo, oltre che estremamente appagante, le vostre battaglie online saranno indimenticabili. Il tutto grazie ad uno shooting che ha fatto scuola per quel che riguarda gli sparatutto in prima persona ed una stabilità dei server che vi permetterà di giocare in pochi minuti.

E dunque, Amazon mette in offerta del 18% di sconto per un prezzo finale di 45,21€ Call of Duty: Modern Warfare II nella sua versione per PlayStation 5.

