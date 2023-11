SFRUTTA IL COUPON e risparmia il 38% sulla POWERBANK da 10.400mAh

La power bank a tasca da 10400 mAh è la soluzione ideale per mantenere i tuoi dispositivi carichi mentre sei in movimento. Con un design ultra sottile e dimensioni ridotte, questa batteria esterna si adatta facilmente a qualsiasi tasca, borsetta o zaino senza problemi. Dotata di 2 ingressi (Micro USB / Type C) e 3 uscite (Dual USB/Type-C), offre una flessibilità di connessione che la rende adatta a una varietà di dispositivi.

Grazie alla tecnologia avanzata della batteria ai polimeri e al sistema di protezione multiuso, questa power bank offre una capacità di 10400 mAh. Questa capacità consente di caricare completamente un iPhone 12 per ben 2.5 volte, un iPad mini 1.2 volte e un Samsung Galaxy S21 per 1.7 volte, garantendo un'ampia autonomia.

Le tre porte smart consentono di caricare simultaneamente fino a tre dispositivi alimentati tramite USB e Type-C, inclusi dispositivi Android e Apple, con una velocità di caricamento ottimizzata fino a 5V/3A. La power bank identifica automaticamente il dispositivo collegato, garantendo la massima efficienza e sicurezza durante la ricarica.

Il display LED fornisce informazioni chiare sull'energia rimanente in percentuale, oltre a visualizzare la tensione e l'intensità di corrente. Questo assicura un controllo facile e preciso della capacità della batteria, mantenendo i dispositivi alimentati in modo affidabile in ogni situazione critica.

Oggi su Amazon è disponibile un coupon del 38% che fa scendere il prezzo della powerbank da 10.400 mAh a 11,69€.