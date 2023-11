Sfreccia a tutto gas con F1 23 per PS5 al 50% di SCONTO

I videogiochi di Formula 1 sono simulazioni che permettono di vivere l'esperienza dell'adrenalina del mondo della Formula 1. Oggi su Amazon, in occasione delle offerte Black Friday, F1 23 per PS5, l'ultimo capitolo della serie, è in sconto del 50% per un costo finale di 39,99€.

F1 23 al 50% di sconto: offerta imperdibile

La modalità narrativa Braking Point fa il suo trionfale ritorno in F1 23, promettendo ancora più azione e adrenalina per i giocatori. Questa coinvolgente esperienza offre una trama avvincente, immergendo i giocatori nel mondo competitivo della Formula 1. Due nuove ambientazioni fanno il loro debutto sin dal momento del lancio di F1 23: il suggestivo Las Vegas Street Circuit in Nevada, negli Stati Uniti, e il prestigioso Losail International Circuit a Doha, in Qatar. Queste nuove piste offriranno sfide uniche e paesaggi mozzafiato per i piloti virtuali.

Un significativo miglioramento nella manovrabilità delle vetture è stato implementato in F1 23, basato sul feedback ricevuto direttamente dalle vere scuderie di Formula 1. Sia per chi utilizza il controller che per chi preferisce il volante, l'esperienza di guida sarà notevolmente più realistica e appagante.

Una caratteristica attesa con trepidazione è il ritorno delle bandiere rosse nella serie, dopo nove anni. Questo elemento aggiunge un ulteriore livello di sfida alle gare, spingendo piloti e team a rivedere costantemente le strategie durante i rientri ai box, rendendo le competizioni ancora più accese e dinamiche.

F1 World è un hub centrale innovativo che rivoluziona il modo in cui i giocatori possono godersi le varie modalità di gioco. Questo nuovo approccio offre un'esperienza coinvolgente e entusiasmante, permettendo agli appassionati di immergersi completamente nel mondo emozionante della Formula 1.

Oggi su Amazon, per il Black Friday 2023, è presente un mega sconto del 50% su F1 23, ultimo titolo della serie, prezzo: 39,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.