Settembre e formazione: l'imperdibile offerta di Domestika

Con l'arrivo di settembre e l'avvicinarsi della fine dell'estate, è tempo di tornare a focalizzarsi sulla formazione online.

La rete infatti, offre enorme opportunità in questo senso, con la possibilità non solo di affinare le proprie abilità lavorative, ma anche di accrescere il proprio bagaglio culturale.

A livello di varietà, le piattaforme presenti online non mancano di certo. Molte di queste però, propongono materiale in lingua inglese e senza sottotitoli, mentre altre offrono percorsi formativi datati o di scarso valore.

Di fatto, è bene scegliere con attenzione a quale portale formativo affidarsi per ottenere il massimo, senza spendere cifre folli.

In questo contesto così variegato, Domestika è una delle realtà più apprezzate.

Stiamo parlando non solo di una semplice piattaforma dedicata alla formazione digitale, ma di una vera e propria community, viva e ricca di spunti. A rendere ancora più interessante questa soluzione, vi è un'offerta a dir poco imperdibile.

Centinaia di corsi in offerta: un'opportunità da non lasciarsi scappare

Solo per pochi giorni, Domestika offre ai membri della sua community una serie di corsi al prezzo contenuto di appena 9,99 dollari.

Tra i tanti percorsi proposti ve ne sono di dedicati all'illustrazione, alla scrittura e all'architettura ma anche alcuni focalizzati su ambiti tecnici come 3D e animazione, marketing e app design.

Il tutto proposto da una serie di insegnanti che rappresentano dei punti di riferimento dei rispettivi settori e che mettono a disposizione tutta la loro competenza ed esperienza per gli iscritti di Domestika.

I percorsi formativi sono adatti a tutti. Esistono corsi per i neofiti, che desiderano avvicinarsi a una determinata materia, ma anche materiale per chi vuole affinare le proprie abilità lavorative e non.

Di fatto, chiunque può trovare tra le centinaia di corsi in offerta il modo per migliorare le proprie conoscenze.

