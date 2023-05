Set LEGO Star Wars Fang Fighter Mandaloriano vs TIE Interceptor, risparmia ora 30 euro su Amazon

LEGO 75348 Star Wars Fang Fighter Mandaloriano vs TIE Interceptor è il set perfetto per tutti gli appassionati di Star Wars e costruzioni. Un gioco ideale per i bambini, che offre ore di divertimento costruendo e ricreando avvincenti scene dello storico universo Star Wars. Acquistalo ora su Amazon a soli 69,99€ invece di 99,99€.

Questo set include 3 minifigure: due piloti e un Mandaloriano, permettendoti di riprodurre le emozionanti battaglie aeree tra l'Interceptor dell'Impero e il Fang Fighter del leggendario cacciatore di taglie.

Il Fang Fighter Mandaloriano è un dettagliato modellino da costruire, un'icona della serie televisiva The Mandalorian. Con le sue linee affilate e il suo potente arsenale, questo caccia è una spina nel fianco per l'Impero.

Il TIE Interceptor è un altro pezzo forte di questo set. Velocissimo e maneggevole, questo caccia dell'Impero è una minaccia costante per i ribelli e un simbolo indiscusso dell'universo Star Wars. In più, l'alta qualità dei mattoncini LEGO garantisce una costruzione solida e resistente, ideale per il gioco ma anche per l'esposizione.

Il set LEGO è quindi un regalo perfetto per i fan di Star Wars di tutte le età. Unisce l'amore per il costruttivismo e la passione per una delle saghe cinematografiche più amate di sempre.