Set LEGO Speed Champions: Lamborghini Countach ad un prezzo RIDICOLO su Amazon

Il set LEGO Speed Champions in collaborazione con Lamborghini è stato ideato per gli appassionati della Countach, ma è il regalo perfetto anche per i giovani appassionati di auto e costruzioni. Questo set offre l'opportunità di creare una dettagliata replica della leggendaria Lamborghini, un'icona delle auto sportive. Acquistala ora su Amazon a soli 22,99€.

Il set offre una replica accurata dell'auto d'epoca, con dettagli come le portiere ad apertura verticale, il motore posteriore e i fari retrattili. La Lamborghini Countach è famosa per il suo design futuristico, e questo set cattura perfettamente l'essenza di questa supercar.

Con istruzioni chiare e pezzi ben organizzati, è adatto a giovani costruttori di età superiore ai 8 anni. Una volta costruita, la Lamborghini Countach diventa un veicolo perfetto per il gioco e l'esposizione. Questo set fa parte della collezione LEGO Speed Champions 2022, offrendo un'esperienza di costruzione e gioco aggiornata.

Il set porta l'emozione delle auto sportive direttamente nelle mani dei giovani costruttori, oltre a commemorare la creazione di una delle auto più famose nel mondo.

I giovani appassionati di auto avranno il piacere di costruire e personalizzare la loro Lamborghini Countach, quindi potranno immaginare avventure epiche sulle strade di LEGO City o mostrarla con orgoglio in un espositore. Approfitta ora dello sconto su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

