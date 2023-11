Set LEGO di Marvel Hulkbuster a 20% di sconto: SUPER OFFERTA

LEGO e Marvel, uno dei crossover che, ogni volta e in ogni situazione, riesce sempre a stupire. Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 20% sul SET di Marvel Hulkbuster, prezzo finale 39,90€.

Il SET LEGO Marvel Hulkbuster è scontato del 20% su Amazon

Il SET LEGO 76247 Marvel Hulkbuster: La Battaglia di Wakanda è un coinvolgente set di gioco progettato per i bambini, offrendo l'opportunità di costruire e immergersi nell'universo Marvel. Il set presenta un imponente action figure mech, il mega Hulkbuster snodabile, ispirato al film dei Marvel Studios "Avengers: Infinity War".

Questo set include 4 minifigure LEGO Marvel fondamentali per la battaglia: Bruce Banner, il cui volto si trasforma rivelando il temibile Hulk verde, Okoye con una lancia, e 2 Outriders, uno con artigli d'oro e l'altro con 4 braccia extra.

L'action figure mech Hulkbuster raggiunge un'altezza impressionante di oltre 15 cm, rendendolo un pezzo ideale per ampliare una collezione di supereroi LEGO Marvel. Può essere utilizzato anche come elemento decorativo in casa o come protagonista di esibizioni.

Questo set LEGO Marvel Avengers è un'entusiasmante idea regalo per compleanni o occasioni speciali, perfetto per bambini appassionati dei film dedicati ai supereroi. La versatilità di questo set offre infinite possibilità creative, permettendo ai ragazzi e alle ragazze di creare le proprie epiche battaglie multi-mech, mentre esplorano l'universo avvincente dei Marvel Studios.

Oggi, su Amazon, il SET LEGO di Hulkbuster è scontato del 20% e viene proposto al prezzo finale di 39,90€. Approfittane subito e non perdere questa opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.