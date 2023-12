Set LEGO Creator Dinosauro a soli 13,90€ su Amazon

Il set costruzioni LEGO Creator Dinosauro è una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon, dove è in vendita a soli 13,90€ grazie allo sconto del 7%. Ecco il link all’offerta.

LEGO Creator Dinosauro è tra i migliori set di costruzioni in vendita in questo momento, oltre a essere un'ottima idea regalo per Natale. Tra le caratteristiche principali troviamo la possibilità di giocare con due differenti dinosauri giocattolo, il kit dettagliato di ciascuno di essi e la presenza di articolazioni mobili, per ricreare i movimenti realistici degli animali.

Il set LEGO Creator Dinosauro è in offerta a soli 13,90€ su Amazon

All'interno della confezione è presente un modellino di dinosauro T-rex con articolazioni e testa snodabili, occhi arancioni brillanti, bocca apribile e grandi artigli. Il set ha la particolarità che può essere ricostruito, volendo, in due differenti dinosauri: un possente Triceratopo da una parte e un feroce Pterodattilo dall'altra.

Sempre dentro la confezione LEGO si trova anche l'ultimo animale divorato dal dinosauro, di cui è rimasta soltanto una gabbia toracica (anche questa da costruire con i mattoncini LEGO). Il gioco è adatto a bambini e bambine di età compresa tra i 7 e 12 anni.

Il set LEGO Creator Dinosauro è in offerta a soli 13,90€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi gli utenti iscritti a Prime non solo hanno la spedizione gratis ma possono riceverlo entro il 15 dicembre ordinandolo oggi (consegna ultra-rapida).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.