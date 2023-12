Set LEGO con il personaggio di Captain America a meno di 30€ (Amazon)

In vista del Natale il set LEGO Marvel personaggio di Captain America è in offerta a un prezzo davvero interessante: 29,90€ invece di 37,99€. Ci troviamo davanti a uno sconto del 20%. Ecco il link all’offerta.

Il set LEGO con protagonista la figura di Captain America fa parte della Collezione Avengers: è il regalo perfetto di Natale o compleanno i giovanissimi appassionati della serie, desiderosi di vivere un’esperienza di costruzione davvero coinvolgente.

Set LEGO Personaggio di Captain America in sconto del 20% su Amazon

L'action figure LEGO di Captain America è completamente snodabile, così da consentire ai piccoli fan della Marvel di vivere e ricreare delle missioni coinvolgenti con protagonista il famoso leader degli Avengers.

Dotata di spalle, braccia, fianchi e gambe snodabili, la figura del set LEGO può essere messa facilmente in posa. Questo nonostante le sue dimensioni contenute (raggiunge i 25 cm di altezza), che rendono l'articolo perfetto da portare ovunque. Tra le altre cose, c'è incluso anche il famoso scudo, da attaccare alla schiena o alle mani.

In questo modo, i bambini possono creare fantastiche avventure e le scene più belle del franchise, oltre a poter collezionare altre figure della serie il personaggio di Wolverine. Si tratta quindi di un ottimo regalo di Natale per i bambini che adorano costruire e progettare scene fantastiche, oltre che per tutti i fan della Marvel.

Il set LEGO con il personaggio di Captain America è in offerta a 29,90€ sul sito di amazon.it. Per i clienti Prime la spedizione è gratuita e arriva prima di Natale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.