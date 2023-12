Set LEGO Bouquet Fiori Selvatici a meno di 45€ (anche in 3 rate)

Per gli amanti dei mattoncini più famosi al mondo e delle piante, arriva un’ottima offerta in vista del Natale: il set LEGO Icons Bouquet Fiori Selvatici, in vendita a 44,99€ invece che 59,99€ (-25% di sconto), anche con la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 15€ al mese. Ecco il link all’offerta.

LEGO Icons Bouquet Fiori Selvatici è il regalo perfetto per gli amanti dei fiori che si dilettano con la creatività dei mattoncini LEGO. L’obiettivo finale è creare un meraviglioso bouquet di fiori finti personalizzato, da esporre in casa e da comporre di volta in volta in base alle preferenze.

Set LEGO Bouquet Fiori Selvatici in sconto del 25% su Amazon

Il set LEGO Icons include 16 steli, con un mix di fiori tra cui lavanda, papaveri, fiordalisi, prezzemolo, gerbere, lupinelle, speronelle e felci. Gli appassionati possono creare un meraviglioso bouquet e adattare anche l’altezza grazie agli steli regolabili, per creare un allestimento artistico perfetto da mettere in vaso.

Il modello di LEGO Icons in offerta fa parte della Botanical Collection ed è dotato di elementi in plastica di origine vegetale prodotta da canna da zucchero. Si può anche combinare con Bouquet di Fiori LEGO Icons (10280), per creare un bouquet più grande o due diversi.

Perfetto come regalo di Natale per i creativi, questo prodotto offre anche accertate garanzie di sicurezza.

Il set LEGO Icons Bouquet Fiori Selvatici si trova in vendita sul sito amazon.it a 44,99€, mentre il prezzo originale è di 59,99 euro: le spese di spedizione sono gratuite per tutti gli utenti Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.