Set LEGO Albero Bonsai torna a soli 39,90€ su Amazon (anche a rate)

Per gli amanti dei set LEGO arriva un’offerta interessante: l’Albero Bonsai da costruire, per creare una vera e propria opera d’arte con i mattoncini più amati al mondo, al prezzo di 39,90€ invece che 49,99€, con possibilità di acquistarlo a in 3 rate da 13,30€ al mese. Ecco il link all’offerta.

L’albero Bonsai della LEGO è un modello di Bonsai artificiale creato per gli adulti amanti dei noti mattoncini, che vogliono creare incredibili costruzioni e decori per la casa. Parliamo di un progetto rilassante e gratificante, che con 878 pezzi consentono di creare un bellissimo oggetto di 18 cm di altezza.

Set LEGO Albero Bonsai in sconto del 20% su Amazon

L’Albero Bonsai di LEGO è un perfetto oggetto da esposizione, ideale per gli amanti dell’antica arte giapponese e gli appassionati di costruzione creativa con i mattoncini Lego. Include numerosi pezzi di foglia realizzati in plastica vegetale e dei pezzi intercambiabili che permettono di modellare l’albero o con le foglie verdi o con i fiori rosa.

Il prodotto, alto 18 cm per 21 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza, è composto da un vaso rettangolare e un supporto in legno che permette di esporre la creazione una volta terminata. Imperdibile, tra le altre cose, il design della rana nascosto nel bocciolo rosa.

Punti di forza sono anche i set di foglie che si possono personalizzare, in modo da creare diversi display in base alla stagione. Fa parte della Collezione botanica e utilizza diversi elementi realizzati con plastica di origine vegetale.

L’Albero Bonsai Lego modello 10281 è ideale per un regalo di compleanno o di Natale e si adatta perfettamente a diventare un oggetto da esposizione in casa o in ufficio. Lo trovi in offerta sul sito amazon.it a 39,90€, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli utenti Prime.

