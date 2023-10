SET LEGO 10777 Disney Mickey and Friends: CALA A PICCO il prezzo con lo SCONTO

Il set LEGO Disney di Topolino e Minnie Mouse è un'entusiasmante avventura in miniatura per i piccoli appassionati di mattoncini LEGO, ricca di dettagli e attività divertenti. Questo playset include una macchina e un camper giocattolo, perfetti per un'avventura all'aria aperta. I personaggi principali sono Topolino, Minnie Mouse con il suo iconico fiocco giallo in testa, e il fedele Pluto.Il camper è dotato di portapacchi carico di attrezzature da campeggio, tra cui due sedie portatili, due sacchi a pelo, e un accogliente falò con spiedini per una cena al chiaro di luna. I piccoli possono anche divertirsi a preparare spiedini e hot dog giocattolo sul fuoco e a sorseggiare caffè dalle tazze fornite.

Grazie alle tre Starter Bricks incluse, anche i bambini di soli 4 anni possono assemblare facilmente questo modellino, stimolando la loro creatività e capacità motorie. Questo set offre un'esperienza di gioco unica, incoraggiando la scoperta e le avventure senza fine per i fan dei mattoncini LEGO e dei personaggi Disney. È un'idea regalo ideale per i giovani aspiranti costruttori e amanti delle storie Disney. Con questo set, i bambini possono dare vita alle avventure di Topolino, Minnie e Pluto, creando le proprie storie magiche.

L'offerta di oggi di Amazon prevede uno sconto del 20% sul SET LEGO Disney Mickey and Friends per un prezzo finale di 15,99€.