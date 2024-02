Set di attrezzi FAI-DA-TE: è SVUOTATUTTO su Amazon!

Gli appassionati di fai-da-te non possono fare a meno di utensili indispensabili per ogni tipologia di lavoro, che si tratti di piccole manutenzioni casalinghe o di riparazioni più importanti. Per non spendere una fortuna, basterà fare un giro su Amazon dove è possibile trovare kit per qualsiasi esigenza. Di seguito ti presentiamo i Set di attrezzi fai-da-te che gli hobbysti devono avere a prezzi super scontati!

Attrezzi fai-da-te: i set in mega offerta su Amazon

Se sei un appassionato di fai-da-te, dai uno sguardo a questi set ideali per ogni tipologia di lavoro. Oggi sono disponibii a prezzi davvero irresistibili, approfittane il prima possibile!

Hinshark Coltellino multiuso 12 in 1

Hinshark Coltellino multiuso 12 in 1 è un attrezzo super versatile che contiene un mini martello, tagliaunghie, pinze, pinze normali, tronchesi, coltello affilato, sega, coltello seghettato, lima, cacciavite a testa piatta, cacciavite Phillips, apribottiglie e sicurezza serratura. Oggi è disponibile a soli 19 euro con uno sconto del 9%.

Airminti Penna elettrica per incisione

La Penna elettrica per incisione Airminti può essere utilizzata come dispositivo per incisione elettrica o come piccolo strumento rotante, con il quale è possibile personalizzare o decorare quasi tutte le superfici come metallo, plastica, vetro, ceramica, legno, pelle, ecc. in pochi secondi. Oggi è disponibile a 28 euro con uno sconto del 3%.

Bosch Accessories Set di bit avvitamento

Il Set di bit avvitamento Bosch Accessories comprende 32 pezzi ideali per lavori generici con cacciaviti e trapani avvitatori. In più tutte le punte presentano un codice colore per una rapida identificazione del giusto tipo. Oggi è disponibile a soli 12 euro con uno sconto del 44%.

Cassetta Attrezzi Completa ACMOUNT

La Cassetta Attrezzi Completa ACMOUNT comprende 140 pezzi realizzati in acciaio al cromo vanadio (CR-V) di alta qualità e in acciaio al carbonio trattato termicamente. Sono inclusi: martello ad artiglio, chiave regolabile, chiave a cricchetto, barra di prolunga, presa esagonale, 4 tipi di cacciaviti, manico di cacciavite, pinze a punta, livella, nastro isolante, metro a nastro, set di trapani, piccole parti di viti e molto altro.

Strumento Multifunzione Vastar

Lo Strumento Multifunzione Vastar da 135 W fornisce un cambio di velocità a 6 livelli, che può regolare la velocità tra 8000-35000 giri/min in un minuto. Compresi 212 accessori, con scatole di immagazzinaggio, come: albero flessibile, coperchio di protezione, posizionatore, disco da taglio in acciaio inossidabile, ago smeriglio e altri strumenti diversi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.